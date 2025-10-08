Нардеп Черный резко высказался по поводу Гончаренко: что написал

Народный депутат Черный резко высказался об отношениях между Петром Порошенко и Алексеем Гончаренко, заявив, что их отношения напоминают "связь между вором и политическим аферистом".

Громкое заявление народного депутата Черного

Политик намекнул, что конфликт между бывшими союзниками обостряется, а их сотрудничество превратилось в борьбу за влияние и политический капитал.

"Коллегу Гончаренко меньше должны интересовать отношения Зеленского и “Слуги народа”. Ему бы стоило разобраться со своими токсичными отношениями с Петром Алексеевичем. Это отношения между вором и дешевым политическим аферистом — первый не знает, как использовать второго, а второй как поюзать первого", — заявил Черный.





По его словам, оба политика понимают природу своих взаимоотношений, но публично продолжают имитировать партнерство, несмотря на взаимное недоверие.

Черный также обвинил Гончаренко в измене Порошенко, отметив, что тот "забыл его доброту" и "постепенно удаляется, пытаясь создать собственный пророссийский политический проект под названием Сладкая вата".

Депутат подчеркнул, что внутри Европейской солидарности нарастает напряжение, и нынешний публичный обмен обвинениями — признак внутреннего раскола между соратниками бывшего президента.

