Нардеп Черный резко высказался по поводу Гончаренко: что написал

Ткачова Марія
Народный депутат Черный резко высказался об отношениях между Петром Порошенко и Алексеем Гончаренко, заявив, что их отношения напоминают "связь между вором и политическим аферистом".
Громкое заявление народного депутата Черного
Политик намекнул, что конфликт между бывшими союзниками обостряется, а их сотрудничество превратилось в борьбу за влияние и политический капитал.
"Коллегу Гончаренко меньше должны интересовать отношения Зеленского и “Слуги народа”. Ему бы стоило разобраться со своими токсичными отношениями с Петром Алексеевичем. Это отношения между вором и дешевым политическим аферистом — первый не знает, как использовать второго, а второй как поюзать первого", — заявил Черный.
По его словам, оба политика понимают природу своих взаимоотношений, но публично продолжают имитировать партнерство, несмотря на взаимное недоверие.
Черный также обвинил Гончаренко в измене Порошенко, отметив, что тот "забыл его доброту" и "постепенно удаляется, пытаясь создать собственный пророссийский политический проект под названием Сладкая вата".
Депутат подчеркнул, что внутри Европейской солидарности нарастает напряжение, и нынешний публичный обмен обвинениями — признак внутреннего раскола между соратниками бывшего президента.