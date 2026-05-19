Нардеп Бужанський російською відповів омбудсменці щодо штрафів у 119 тисяч гривен

Недилько Ксения
Ініціатива уповноваженої із захисту державної мови щодо радикального посилення фінансових санкцій викликала жорстку відсіч у парламенті. Народний депутат Максим Бужанський різко розкритикував пропозицію Олени Івановської підняти штрафи за мовні порушення в 10 разів, що у грошовому еквіваленті становитиме до 119 тисяч гривень.
Політик з іронією прокоментував слова омбудсменки, яка назвала свою позицію емоційною та вистражданою, заявивши, що закон про мову — це право бути почутим, а повторне порушення є безкомпромісним викликом країні.
Парламентар нагадав про задекларовані у 2019 році прагнення суспільства відійти від радикальних спекуляцій у гуманітарній сфері. На його переконання, ігнорування цих запитів виборців може дорого коштувати будь-якому політичному керівництву.
Нардеп провів паралель із термінологією Івановської про нескінченний цикл скарг та попереджень, перевівши дискусію у площину майбутніх голосувань. Він наголосив, що громадянин, який наразі намагається просто вижити в умовах війни, тримає в руках конверт із майбутнім теперішньої влади і зрештою може "кинути його в іншу урну".
Стосовно безпосереднього впровадження десятикратних стягнень Бужанський нагадав, через які саме структури мають проходити подібні законодавчі зміни.
