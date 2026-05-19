Нардеп Бужанський російською відповів омбудсменці щодо штрафів у 119 тисяч гривен

Ініціатива уповноваженої із захисту державної мови щодо радикального посилення фінансових санкцій викликала жорстку відсіч у парламенті. Народний депутат Максим Бужанський різко розкритикував пропозицію Олени Івановської підняти штрафи за мовні порушення в 10 разів, що у грошовому еквіваленті становитиме до 119 тисяч гривень.

Політик з іронією прокоментував слова омбудсменки, яка назвала свою позицію емоційною та вистражданою, заявивши, що закон про мову — це право бути почутим, а повторне порушення є безкомпромісним викликом країні.

"Отакот, вызов державе, поняли, смерды? Той самой, кстати, за которую вы воюете и умираете пятый год полномасштабной войны, но попробуйте вякнуть что то на родном языке — да это ж е@ный вызов!!!" — емоційно обурився народний обранець.

Парламентар нагадав про задекларовані у 2019 році прагнення суспільства відійти від радикальних спекуляцій у гуманітарній сфері. На його переконання, ігнорування цих запитів виборців може дорого коштувати будь-якому політичному керівництву.

"Тоже не боюсь видаватися жорстким, мы в 19 году проголосовали за то, чтобы слабоумных фриков, спекулирующих на вопросах языка, культуры, религии и истории, больше на пушечный выстрел не подпускали к должностям в исполнительной власти. И власть, которая наплевала на эти требования избирателя, неизбежно окажется там же, где и предыдущая", — застеріг Бужанський.

Нардеп провів паралель із термінологією Івановської про нескінченний цикл скарг та попереджень, перевівши дискусію у площину майбутніх голосувань. Він наголосив, що громадянин, який наразі намагається просто вижити в умовах війни, тримає в руках конверт із майбутнім теперішньої влади і зрештою може "кинути його в іншу урну".

Стосовно безпосереднього впровадження десятикратних стягнень Бужанський нагадав, через які саме структури мають проходити подібні законодавчі зміни.

"А, и да, насчёт десятикратных штрафов. Это наш комитет, пусть приходит, там все любят жорсткость", — резюмував народний депутат.

