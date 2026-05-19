Нардеп Бужанский на русском ответил омбудсменке по поводу штрафов в 119 тысяч гривен

Недилько Ксения
Инициатива уполномоченного по защите государственного языка по радикальному усилению финансовых санкций вызвала жесткий отпор в парламенте. Народный депутат Максим Бужанский подверг резкой критике предложение Елены Ивановской поднять штрафы за языковые нарушения в 10 раз, что в денежном эквиваленте будет составлять до 119 тысяч гривен.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Политик с иронией прокомментировал слова омбудсменки, назвавшей свою позицию эмоциональной и выстраданной, заявив, что закон о языке — это право быть услышанным, а повторное нарушение является бескомпромиссным вызовом стране.
Парламентарий напомнил о задекларированном в 2019 году стремлении общества отойти от радикальных спекуляций в гуманитарной сфере. По его убеждению, игнорирование этих запросов избирателей может дорого обойтись любому политическому руководству.
Нардеп провел параллель с терминологией Ивановской о бесконечном цикле жалоб и предупреждений, переведя дискуссию в плоскость предстоящих голосований. Он подчеркнул, что гражданин, пытающийся просто выжить в условиях войны, держит в руках конверт с будущим нынешней власти и в конце концов может "бросить его в другую урну".
Что касается непосредственного внедрения десятикратных взысканий, Бужанский напомнил, через какие именно структуры должны проходить подобные законодательные изменения.
