Инициатива уполномоченного по защите государственного языка по радикальному усилению финансовых санкций вызвала жесткий отпор в парламенте. Народный депутат Максим Бужанский подверг резкой критике предложение Елены Ивановской поднять штрафы за языковые нарушения в 10 раз, что в денежном эквиваленте будет составлять до 119 тысяч гривен.

Политик с иронией прокомментировал слова омбудсменки, назвавшей свою позицию эмоциональной и выстраданной, заявив, что закон о языке — это право быть услышанным, а повторное нарушение является бескомпромиссным вызовом стране.

"Отакот, вызов государству, поняли, смерды? Той самой, кстати, за которую вы сражаетесь и умираете пятый год полномасштабной войны, но попробуйте вякнуть что-то на родном языке — да это же е@ный вызов!!!" – эмоционально возмутился народный избранник.

Парламентарий напомнил о задекларированном в 2019 году стремлении общества отойти от радикальных спекуляций в гуманитарной сфере. По его убеждению, игнорирование этих запросов избирателей может дорого обойтись любому политическому руководству.

"Поэтому я не боюсь казаться жорстким, мы в 19 году проголосовали за то, чтобы слабоумных фриков, спекулирующих на вопросах языка, культуры, религии и истории, больше на пушечный выстрел не подпускали к должностям в исполнительной власти. И власть, которая наплевала на эти требования избирателя, неизбежно окажется там же, где и предыдущая", — предостерег Бужанский.

Нардеп провел параллель с терминологией Ивановской о бесконечном цикле жалоб и предупреждений, переведя дискуссию в плоскость предстоящих голосований. Он подчеркнул, что гражданин, пытающийся просто выжить в условиях войны, держит в руках конверт с будущим нынешней власти и в конце концов может "бросить его в другую урну".

Что касается непосредственного внедрения десятикратных взысканий, Бужанский напомнил, через какие именно структуры должны проходить подобные законодательные изменения.

"А, и да, насчет десятикратных штрафов. Это наш комитет, хай приходит, там все любят жорсткость", – резюмировал народный депутат.

