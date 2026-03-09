Напад на військових на Волині: група осіб заблокувала авто ТЦК та силоміць відбила ухилянта

На Волині розпочато досудове розслідування за фактом агресивних дій щодо представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 8 березня 2026 року неподалік села Карасин, де група цивільних на декількох автівках влаштувала засідку на службовий транспорт військових.

Мобілізація. Фото: колаж порталу "Коментарі"

За інформацією слідства, у заблокованому автомобілі перебував громадянин, якого працівники ТЦК та СП везли до центру як особу, що ухилялася від призову. Ситуація швидко переросла у силове протистояння: нападники розтрощили скло в автівці, пошкодили кузов та завдали тілесних ушкоджень одному з військовослужбовців. У результаті нападу невідомі силоміць витягли військовозобов’язаного з машини та допомогли йому втекти.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про правові наслідки події:

"Розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання групою осіб законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період".

Наразі правоохоронні органи вже ідентифікували осіб, які брали участь у нападі. Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у справі.

"Особи, причетні до вчинення протиправних дій, встановлені. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події", — зазначають у відомстві.

Справу кваліфіковано за статтею 114-1 КК України. Розслідування перебуває під особистим наглядом керівництва обласної прокуратури.

