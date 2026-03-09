logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Напад на військових на Волині: група осіб заблокувала авто ТЦК та силоміць відбила ухилянта
commentss НОВИНИ Всі новини

Напад на військових на Волині: група осіб заблокувала авто ТЦК та силоміць відбила ухилянта

На Волині цивільні напали на представників ЗСУ, які транспортували військовозобов’язаного

9 березня 2026, 18:53
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Волині розпочато досудове розслідування за фактом агресивних дій щодо представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 8 березня 2026 року неподалік села Карасин, де група цивільних на декількох автівках влаштувала засідку на службовий транспорт військових.

Напад на військових на Волині: група осіб заблокувала авто ТЦК та силоміць відбила ухилянта

Мобілізація. Фото: колаж порталу "Коментарі"

За інформацією слідства, у заблокованому автомобілі перебував громадянин, якого працівники ТЦК та СП везли до центру як особу, що ухилялася від призову. Ситуація швидко переросла у силове протистояння: нападники розтрощили скло в автівці, пошкодили кузов та завдали тілесних ушкоджень одному з військовослужбовців. У результаті нападу невідомі силоміць витягли військовозобов’язаного з машини та допомогли йому втекти.

Напад на військових на Волині: група осіб заблокувала авто ТЦК та силоміць відбила ухилянта - фото 2

В Офісі Генерального прокурора повідомили про правові наслідки події:

"Розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання групою осіб законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період".

Наразі правоохоронні органи вже ідентифікували осіб, які брали участь у нападі. Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у справі.

"Особи, причетні до вчинення протиправних дій, встановлені. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події", — зазначають у відомстві.

Справу кваліфіковано за статтею 114-1 КК України. Розслідування перебуває під особистим наглядом керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні чимало проблем з мобілізацією, українці повідомляють про протиправні дії ТЦК та бусифікацію.



