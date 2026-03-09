Нападение на военных на Волыни: группа лиц заблокировала авто ТЦК и насильно отбила уклониста

На Волыни начато досудебное расследование по факту агрессивных действий в отношении представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 8 марта 2026 года недалеко от села Карасин, где группа гражданских на нескольких автомобилях устроила засаду на служебный транспорт военных.

Мобилизация. Фото: коллаж портала "Комментарии"

По информации следствия, в заблокированном автомобиле находился гражданин, которого работники ТЦК и СП везли в центр как лицо, уклоняющееся от призыва. Ситуация быстро переросла в силовое противостояние: нападавшие разбили стекло в машине, повредили кузов и нанесли телесные повреждения одному из военнослужащих. В результате нападения неизвестные насильно извлекли военнообязанного из машины и помогли ему скрыться.

В Офисе Генерального прокурора сообщили о правовых последствиях происшествия:

"Начато уголовное производство по факту препятствования группой лиц законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период".

Правоохранительные органы уже идентифицировали лиц, участвовавших в нападении. Прокуроры Камень-Каширской окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по делу.

"Лица, причастные к совершению противоправных действий, установлены. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего", — отмечают в ведомстве.

Дело квалифицировано по статье 114-1 УК Украины. Расследование находится под личным наблюдением руководства областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине немало проблем с мобилизацией, украинцы сообщают о противоправных действиях ТЦК и бусификации.