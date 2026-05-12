НАБУ висунуло підозри ексвіцепрем’єру та відомому бізнесмену: що відомо

Антикорупційні органи України розширили коло підозрюваних у масштабній справі про відмивання грошей. Як повідомили у НАБУ та САП, підозри отримали ще шестеро осіб, серед яких — колишній віцепрем’єр-міністр та бізнесмен, раніше фігурував у резонансній спецоперації "Мідас".

Котеджне містечко у Козині. Фото: УП

За версією детективів, протягом 2021–2025 років група осіб легалізувала понад 460 млн грн. Ці кошти спрямували на зведення закритого котеджного містечка у Козині на ділянці площею 8 гектарів. Проєкт передбачав будівництво чотирьох приватних маєтків та розкішної спа-зони для загального користування власників.

Слідство встановило, що значна частина фінансування — близько 9 млн доларів США — надійшла через підконтрольну бізнесмену "фінансову пральню". Джерелом цих грошей стали корупційні оборудки в ПАТ "НАЕК "Енергоатом".

У НАБУ підкреслили цинічність схеми:

"Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій".

Згідно з інформацією народних депутатів та ЗМІ, серед нових фігурантів справи фігурують Олексій Чернишов та Тимур Міндіч. Дії всіх учасників кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна в особливо великих розмірах).

"Підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка... Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом"", — констатували у відомстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналіст "Української правди" Михайло Ткач оприлюднив розшифровки ще трьох аудіозаписів, на яких фігурують голоси, схожі на бізнесмена Тимура Міндіча, експомічника Президента Сергія Шефіра, чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова та жінки на ім'я Наталія.

Згідно з опублікованими даними, розмови охоплюють період літа 2025 року та стосуються резонансних тем.