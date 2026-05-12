НАБУ выдвинуло подозрения эксвицепремьеру и известному бизнесмену: что известно

Новый этап дела "Мидас": антикоррупционные органы разоблачили схему легализации средств на строительстве спа-курорта

12 мая 2026, 13:37
Недилько Ксения

Антикоррупционные органы Украины расширили круг подозреваемых по масштабному делу об отмывании денег. Как сообщили в НАБУ и САП, подозрения получили еще шесть человек, среди которых бывший вице-премьер-министр и бизнесмен, ранее фигурировавший в резонансной спецоперации "Мидас".

Котеджный городок в Козине. Фото: УП

По версии детективов, в течение 2021-2025 годов группа лиц легализовала более 460 млн. грн. Эти средства направили на строительство закрытого коттеджного городка в Козине на участке площадью 8 гектаров. Проект предусматривал строительство четырех частных поместий и роскошной спа-зоны для общего пользования владельцев.

Следствие установило, что значительная часть финансирования — около 9 млн. долларов США — поступила через подконтрольную бизнесмену "финансовую прачечную". Источником этих денег стали коррупционные сделки в ПАО "НАЭК "Энергоатом".

В НАБУ подчеркнули циничность схемы:
"Часть израсходованных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций" .

Согласно информации народных депутатов и СМИ, среди новых фигурантов дела фигурируют Алексей Чернышев и Тимур Миндич. Действия всех участников квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества в особо крупных размерах).

"Подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем строительства коттеджного городка... Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО "НАЭК "Энергоатом"" , — констатировали в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист "Украинской правды" Михаил Ткач обнародовал расшифровки еще трех аудиозаписей, на которых фигурируют голоса, похожие на бизнесмена Тимура Миндича, экс-помощника Президента Сергея Шефира, действующего секретаря СНБО Рустема Умерова и женщины по имени Наталья.

Согласно опубликованным данным, разговоры охватывают период лета 2025 года и касаются резонансных тем.



