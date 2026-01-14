На Житомирщині колишній чиновник допомагає агресору: 30 млн рублів податків для російської армії, - ЗМІ

Колишній топчиновник Державної продовольчої зернової корпорації Андрій Задирака, який нині займається аграрним бізнесом у Житомирській області, підтримує зв’язки з партнерами, що ведуть діяльність у Росії, сплачують податки до бюджету країни-агресора та входять до бізнес-об’єднання, яке підтримує окупаційну владу на території так званої "Луганської народної республіки", повідомляють "Українські новини".

Андрій Задирака. Фото: з відкритих джерел

Наразі Задирака переховується в Греції через судовий процес, пов’язаний із шахрайською схемою заволодіння понад 1,5 тис. га земель у Малині на суму понад 600 млн грн, за що йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Попри це, він продовжує вести бізнес із підприємцями та компаніями, які мають прямий зв’язок із окупаційною владою Луганщини, серед яких родина фермерів Оденчуків. За даними YouControl, до їхньої групи входить понад десяток аграрних фірм у Луганській, Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях, і тепер вони прагнуть розширити діяльність на Житомирщині.

Щонайменше три компанії – ООО "Десть", ООО "Привольє" та КФХ "Привольє. Дак" – мають реєстрацію в Росії та є "дзеркалами" українських підприємств Оденчуків, а їхні засновники брали участь у створенні регіонального об’єднання роботодавців "Союз промисловців та підприємців ЛНР", що підтримує бізнес на окупованих територіях. Так, лише у 2024 році ТОВ "Привольє" сплатило понад 33 млн рублів податків до російського бюджету, а компанія брата Олексія – ще 3 млн рублів.

Додатково встановлено зв’язки з іншими луганськими підприємцями, зокрема Віктором Шпиталенком, з яким Задирака перереєстрував частину своїх активів у ТОВ "Агро Інвест Лугини", а також через бізнес-партнера Олександра Куракова, який представляє інтереси Задираки у ряді агрокомпаній Житомирщини та має зв’язки з російськими фінансовими структурами.

У результаті мережа Задираки та його партнерів демонструє складну систему бізнес-зв’язків із компаніями, що працюють у Росії та на окупованих територіях, а також фактичне фінансування економіки країни-агресора через податкові платежі та участь у організаціях, що підтримують окупаційну владу.

