В Житомирской области бывший чиновник помогает агрессору: 30 млн рублей налогов для российской армии, - СМИ

Бывший топ-чиновник Государственной продовольственной зерновой корпорации Андрей Задирака, ныне занимающийся аграрным бизнесом в Житомирской области, поддерживает связи с партнерами, ведущими деятельность в России, уплачивают налоги в бюджет страны-агрессора и входят в бизнес-объединение, которое поддерживает оккупационную власть на территории, сообщают "Українські новини".

Андрей Задирака. Фото: из открытых источников

В настоящее время Задирака скрывается в Греции из-за судебного процесса, связанного с мошеннической схемой завладения более 1,5 тыс. га земель в Малине на сумму более 600 млн грн, за что ему грозит до 12 лет заключения.

Несмотря на это, он продолжает вести бизнес с предпринимателями и компаниями, имеющими прямую связь с оккупационными властями Луганской области, среди которых семья фермеров Оденчук. По данным YouControl, в их группу входит более десяти аграрных фирм в Луганской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях, и теперь они стремятся расширить деятельность на Житомирщине.

По меньшей мере, три компании — ООО "Десть", ООО "Приволье" и КФХ "Приволье. Дак" — имеют регистрацию в России и являются "зеркалами" украинских предприятий Оденчуков, а их учредители участвовали в создании регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей ЛНР", поддерживающего бизнес на оккупированных. Так, только в 2024 году ООО "Приволье" уплатило более 33 млн рублей налогов в российский бюджет, а компания брата Алексея – еще 3 млн рублей.

Дополнительно установлены связи с другими луганскими предпринимателями, в частности Виктором Шпиталенко, с которым Задирака перерегистрировал часть своих активов в ООО "Агро Инвест Лугины", а также через бизнес-партнера Александра Куракова, представляющего интересы Задираки в ряде агрокомпаний Житомирской области и связи с российскими финансовыми структурами.

В результате сеть Задираки и его партнеров демонстрирует сложную систему бизнес-связей с компаниями, работающими в России и оккупированных территориях, а также фактическое финансирование экономики страны-агрессора через налоговые платежи и участие в организациях, поддерживающих оккупационные власти.

