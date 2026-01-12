Думати за графіком: на тлі критики щодо відсутності результатів Цивінський ввів у БЕБ «золоту годину»

Відомий український блогер Ігор Лаченков різко відгукнувся про діяльність директора Бюро економічної безпеки, Олександра Цивінського. На його думку, попри очікування громадськості, за сім місяців роботи Цивінський продемонстрував лише численні інтерв’ю та публічні виступи, але практичних результатів майже немає. Про це повідомляють "Українські новини".

Олександр Цивінський. Фото: з відкритих джерел

"Всі сподівалися на ефективне призначення Цивінського в БЕБ, а отримали суцільне розчарування. За сім місяців — нуль реальних досягнень", — зазначив Лаченков у своєму Телеграм-каналі "Особисте".

Він додав, що керівник не провів жодного конкурсу, а частина детективів залишила службу, звільнившись через незадоволеність ситуацією.

Натомість сам Олександр Цивінський підкреслює, що Бюро зазнає трансформацій. Він анонсує запуск унікальної національної інформаційної платформи, проєкту "Економічний щит" та інших інноваційних ініціатив. Одним із нововведень стала так звана "золота година", про яку повідомив колишній прокурор САП Станіслав Броневицький. Відповідно до цього розпорядження, щодня з 12:00 до 13:00 співробітники БЕБ зосереджуються на стратегічних завданнях і не можуть бути відволікаємими керівниками.

Броневицький додав, що деякі правоохоронці, громадські активісти та "YouTube-депутати" поширюють у медіа перебільшену або недостовірну інформацію про реформу БЕБ, боротьбу з корупцією та чесність відомства.

Нагадаємо, що Цивінський очолив БЕБ у серпні минулого року. Після призначення він пообіцяв провести аудит кримінальних проваджень, змінити підходи в роботі органу та сфокусуватися на резонансних справах. Проте за перші сто днів його діяльності більш помітними були зустрічі та презентації, а реальні показники відшкодування до державного бюджету скоротилися майже вдвічі.

Як вже писали "Коментарі", рівень оплати праці керівного складу Бюро економічної безпеки поступово наближається до показників Національного антикорупційного бюро. Нині щомісячні доходи топпосадовців БЕБ коливаються в межах 120–162 тис. грн. Водночас ще у вересні очільник Бюро Олександр Цивінський публічно заявляв, що зарплати в установі залишаються неконкурентними порівняно з антикорупційними органами, що, за його словами, позначається на ефективності роботи структур.