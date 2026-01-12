logo

Думать по графику: на фоне критики по поводу отсутствия результатов Цивинский ввел в БЭБ «золотой час»
Думать по графику: на фоне критики по поводу отсутствия результатов Цивинский ввел в БЭБ «золотой час»

Директор БЭБ в интервью заявляет, что ведомство меняется и в скором времени запустит «Экономический щит» и национальную платформу.

12 января 2026, 16:47
Автор:
avatar

Клименко Елена

Известный украинский блогер Игорь Лаченков резко отозвался о деятельности директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского. По его мнению, вопреки ожиданиям общественности, за семь месяцев работы Цивинский продемонстрировал лишь многочисленные интервью и публичные выступления, но практических результатов почти нет. Об этом сообщают "Українські новини".

Думать по графику: на фоне критики по поводу отсутствия результатов Цивинский ввел в БЭБ «золотой час»

Александр Цывинский. Фото: из открытых источников

Все надеялись на эффективное назначение Цивинского в БЭБ, а получили сплошное разочарование. За семь месяцев – ноль реальных достижений", – отметил Лаченков в своем Телеграмм-канале "Личное".

Он добавил, что руководитель не провел ни одного конкурса, а часть детективов покинула службу, уволившись из-за недовольства ситуацией.

Сам же Александр Цивинский подчеркивает, что Бюро претерпевает трансформации. Он анонсирует запуск уникальной национальной информационной платформы, проекта "Экономический щит" и других инновационных инициатив. Одним из нововведений стал так называемый "золотой час", о котором сообщил бывший прокурор САП Станислав Броневицкий. Согласно этому распоряжению, ежедневно с 12:00 до 13:00 сотрудники БЭБ сосредотачиваются на стратегических задачах и не могут быть отвлекаемыми руководителями.

Броневицкий добавил, что некоторые правоохранители, общественные активисты и "YouTube-депутаты" распространяют в медиа преувеличенную или недостоверную информацию о реформе БЭБ, борьбе с коррупцией и честности ведомства.

Думать по графику: на фоне критики по поводу отсутствия результатов Цивинский ввел в БЭБ «золотой час» - фото 2

Напомним, что Цивинский возглавил БЭБ в августе прошлого года. После назначения он пообещал провести аудит уголовных производств, изменить подходы в работе органа и сфокусироваться на резонансных делах. Однако за первые сто дней его деятельности заметнее были встречи и презентации, а реальные показатели возмещения в государственный бюджет сократились почти вдвое.

Как уже писали "Комментарии", уровень оплаты труда руководящего состава Бюро экономической безопасности постепенно приближается к показателям Национального антикоррупционного бюро. В настоящее время ежемесячные доходы топ-чиновников БЭБ колеблются в пределах 120–162 тыс. грн. В то же время, еще в сентябре глава Бюро Александр Цивинский публично заявлял, что зарплаты в учреждении остаются неконкурентными по сравнению с антикоррупционными органами, что, по его словам, сказывается на эффективности работы структур .



Источник: https://ukranews.com/ua/news/1127874-nulovyj-rezultat-ta-sutsilne-rozcharuvannya-lachenkov-prokomentuvav-7-misyatsiv-roboty-dyrektora
