На Рівненщині співробітник ТЦК розпорошив газовий балончик в обличчя матері з дитиною на руках (ВІДЕО)

На Рівненщині сталася сутичка місцевих жителів із військовослужбовцями ТЦК та СП, під час якої співробітник ТЦК розпорошив газовий балончик в обличчя жінки, яка тримала малу дитину на руках. До цього цей же співробітник штовхав літню жінку. Відео інциденту опублікував блогер Ігор Лаченков.

У Рівненському ОТЦК та СП прокоментували цю ситуацію, зазначивши, що цивільні особи перешкоджали виконанню обов’язків військовослужбовців ТЦК та СП під час дії правового режиму воєнного стану на території України.

"Стосовно можливих неправомірних дій одного з військовослужбовців ТЦК та СП відносно цивільної особи з дитиною на руках, повідомляємо наступне:

Вважаємо за необхідне зазначити, що втручання цивільного населення жіночої статі, тим більше з неповнолітніми дітьми, в будь-які ситуації, що можуть нести небезпеку дітям, щонайменше – безвідповідально! Ми вважаємо таку поведінку цинічною, безвідповідальною та морально неприйнятною, оскільки використання присутності дітей у конфліктах із представниками державних органів ставить під загрозу самих дітей та підриває правову культуру громадян.

Особливо цинічним є прикривання дітьми як щитом від закону. Це не прояв материнського інстинкту, а свідома спроба уникнення відповідальності, що порушує не лише закон, а й моральний порядок. Захист своєї родини – це служіння державі, а не уникнення обов’язку", – наголосили у відомстві, зауваживши, що дії їх співробітників були законними.

