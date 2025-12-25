logo

В Ровенской области сотрудник ТЦК распылил газовый баллончик в лицо матери с ребенком на руках (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

25 декабря 2025, 14:44
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Ровенской области произошло столкновение местных жителей с военнослужащими ТЦК и СП, во время которого сотрудник ТЦК распылил газовый баллончик в лицо женщины, которая держала маленького ребенка на руках. До этого этот же сотрудник толкал пожилую женщину. Видео инцидента опубликовал блогер Игорь Лаченков.

В Ровенском ОТЦК и СП прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что гражданские лица препятствовали исполнению обязанностей военнослужащих ТЦК и СП во время действия правового режима военного положения на территории Украины.

"Что касается возможных неправомерных действий одного из военнослужащих ТЦК и СП в отношении гражданского лица с ребенком на руках, сообщаем следующее:

Считаем необходимым отметить, что вмешательство гражданского населения женского пола, тем более с несовершеннолетними детьми, в любые ситуации, которые могут представлять опасность для детей, по меньшей мере – безответственно! Мы считаем такое поведение циничным, безответственным и морально неприемлемым, поскольку использование присутствия детей в конфликтах с представителями государственных органов ставит под угрозу самих детей и подрывает правовую культуру граждан.

Особенно циничным является прикрытие детьми как щитом от закона. Это не проявление материнского инстинкта, а сознательная попытка ухода от ответственности, нарушающая не только закон, но и моральный порядок. Защита своей семьи – это служение государству, а не избегание долга", – подчеркнули в ведомстве, заметив, что действия их сотрудников были законными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставил официальное разъяснение по поводу инцидента, связанного с попыткой самоувечья гражданина в помещении Киевского районного ТЦК и СП города Одессы.



