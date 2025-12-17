Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надав офіційне роз’яснення щодо інциденту, пов’язаного зі спробою самокаліцтва громадянина в приміщенні Київського районного ТЦК та СП міста Одеси.

Чоловік намагався порізати собі вени в ТЦК

За інформацією ТЦК, чоловік був доставлений до РТЦК представниками Національної поліції України, оскільки перебував у офіційному розшуку за порушення правил військового обліку. У відомстві наголошують, що всупереч поширеним у публічному просторі твердженням, громадянин не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби.

Також зазначається, що в єдиному державному електронному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" відсутні будь-які дані щодо надання йому відстрочки від призову.

Під час проведення стандартних процедур, як повідомляють у ТЦК, громадянин здійснив спробу самокаліцтва. У відомстві вважають, що ці дії були спрямовані на уникнення мобілізації та здійснення тиску на посадових осіб.

Чергові служби РТЦК та СП негайно викликали екстрену медичну допомогу та правоохоронців. Водночас, за даними ТЦК, чоловік поводився агресивно, погрожував ножем медикам і військовослужбовцям, що ускладнювало надання йому невідкладної допомоги. Згодом його було госпіталізовано.

В Одеському обласному ТЦК окремо наголосили, що з боку військовослужбовців жодних заходів фізичного примусу або протиправних дій до громадянина не застосовувалося. Навпаки, за твердженням відомства, військові та поліцейські вживали всіх можливих заходів для збереження його життя та здоров’я.

У ТЦК вважають, що дії чоловіка мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпулювання громадською думкою.

Відомство закликало громадян критично ставитися до емоційних заяв і неперевіреної інформації, яка поширюється з метою виправдання порушень законодавства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м іністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати нібито почали "глибше розуміти" позицію Росії щодо так званих "першопричин" війни проти України. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю "Гостелерадіо Ірану".