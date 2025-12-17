Мужчина вскрыл себе вены в ТЦК: жуткие подробности

Рубрики
Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставил официальное разъяснение по поводу инцидента, связанного с попыткой самоувечья гражданина в помещении Киевского районного ТЦК и СП города Одессы.
Мужчина пытался порезать себе вены в ТЦК
По информации ТЦК, мужчина был доставлен в РТЦК представителями Национальной полиции Украины, поскольку находился в официальном розыске за нарушение правил военного учета. В ведомстве отмечают, что вопреки распространенным в публичном пространстве утверждениям, гражданин не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе.
Также отмечается, что в едином государственном электронном реестре военнообязанных "Оберег" отсутствуют какие-либо данные о предоставлении ему отсрочки от призыва.
Во время проведения стандартных процедур, как сообщают в ТЦК, гражданин предпринял попытку самоувечья. В ведомстве считают, что эти действия были направлены на избежание мобилизации и оказания давления на должностных лиц.
Очередные службы РТЦК и СП немедленно вызвали экстренную медицинскую помощь и правоохранителей. В то же время, по данным ТЦК, мужчина вел себя агрессивно, угрожал ножом медикам и военнослужащим, что затрудняло оказание ему неотложной помощи. Впоследствии он был госпитализирован.
В Одесском областном ТЦК особо подчеркнули, что со стороны военнослужащих никаких мер физического принуждения или противоправных действий к гражданину не применялось. Напротив, по утверждению ведомства, военные и полицейские принимали все возможные меры для сохранения его жизни и здоровья.
В ТЦК считают, что действия мужчины имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипулирования общественным мнением.
Ведомство призвало граждан критически относиться к эмоциональным заявлениям и непроверенной информации, которая распространяется с целью оправдания нарушений законодательства.