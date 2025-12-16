logo_ukra

На Прикарпатті розікрали понад 70 млн грн на теплопостанні: подробиці
НОВИНИ

На Прикарпатті розікрали понад 70 млн грн на теплопостачанні: подробиці

Фігуранти справи штучно впливали на формування тарифів

16 грудня 2025, 17:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На Прикарпатті викрили схему заволодіння понад 71 млн грн бюджетних коштів. Незаконну схему, як повідомили в Офісі Генерального прокурора, викрили у сфері теплопостачання.

На Прикарпатті розікрали понад 70 млн грн на теплопостачанні: подробиці

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що до протиправної діяльності причетні четверо мешканців області — засновники та службові особи кількох підприємств, які надавали послуги з виробництва та транспортування теплової енергії. За даними слідства, ці підприємства займали домінуюче становище на ринку теплопостачання в регіоні та штучно впливали на формування тарифів.

“Вони подавали до уповноважених органів економічно необґрунтовані розрахунки, завищували витрати та занижували реальні показники втрат теплової енергії під час її транспортування. На підставі таких розрахунків встановлювалися завищені тарифи, за якими теплову енергію постачали державному міському підприємству. У результаті підприємства отримували надприбутки за рахунок коштів місцевого бюджету, призначених для забезпечення потреб територіальної громади”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що впродовж 2021–2023 років державі завдано збитків на суму понад 71 мільйон гривень.

“У ході досудового розслідування правоохоронці провели дев’ять обшуків за місцями проживання причетних осіб та у пов’язаних приміщеннях. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи та фінансову документацію, які підтверджують незаконну діяльність”, — зазначили в Офісі. 

Чотирьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що під час війни розікрали благодійну допомогу.




Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-prikarpatti-vikrito-sxemu-zavolodinnya-ponad-71-mln-grn-byudzetnix-kostiv
