На Прикарпатті розікрали понад 70 млн грн на теплопостачанні: подробиці

Кречмаровская Наталия
На Прикарпатті викрили схему заволодіння понад 71 млн грн бюджетних коштів. Незаконну схему, як повідомили в Офісі Генерального прокурора, викрили у сфері теплопостачання.
Тарифи. Фото портал "Коментарі"
Зазначається, що до протиправної діяльності причетні четверо мешканців області — засновники та службові особи кількох підприємств, які надавали послуги з виробництва та транспортування теплової енергії. За даними слідства, ці підприємства займали домінуюче становище на ринку теплопостачання в регіоні та штучно впливали на формування тарифів.
Зазначається, що впродовж 2021–2023 років державі завдано збитків на суму понад 71 мільйон гривень.
Чотирьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
