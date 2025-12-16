На Прикарпатье разворовали более 70 млн грн на теплоснабжении: подробности

Рубрики
На Прикарпатье разоблачили схему завладения более 71 млн грн бюджетных средств. Незаконную схему, как сообщили в Офисе Генерального прокурора, разоблачили в сфере теплоснабжения.
Тарифы.
Отмечается, что к противоправной деятельности причастны четверо жителей области — учредители и должностные лица нескольких предприятий, оказывавших услуги по производству и транспортировке тепловой энергии. По данным следствия эти предприятия занимали доминирующее положение на рынке теплоснабжения в регионе и искусственно влияли на формирование тарифов.
Отмечается, что на протяжении 2021-2023 годов государству нанесен ущерб на сумму более 71 миллиона гривен.
Четверым лицам доложено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
