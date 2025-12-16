На Прикарпатье разворовали более 70 млн грн на теплоснабжении: подробности

На Прикарпатье разоблачили схему завладения более 71 млн грн бюджетных средств. Незаконную схему, как сообщили в Офисе Генерального прокурора, разоблачили в сфере теплоснабжения.

Отмечается, что к противоправной деятельности причастны четверо жителей области — учредители и должностные лица нескольких предприятий, оказывавших услуги по производству и транспортировке тепловой энергии. По данным следствия эти предприятия занимали доминирующее положение на рынке теплоснабжения в регионе и искусственно влияли на формирование тарифов.

"Они подавали в уполномоченные органы экономически необоснованные расчеты, завышали расходы и занижали реальные показатели потерь тепловой энергии во время ее транспортировки. На основании таких расчетов устанавливались завышенные тарифы, по которым тепловую энергию поставляли государственному городскому предприятию. В результате предприятия получали сверхприбыли за счет средств местного бюджета, предназначенных для обеспечения потребностей территориальной громады", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что на протяжении 2021-2023 годов государству нанесен ущерб на сумму более 71 миллиона гривен.

"В ходе досудебного расследования правоохранители провели девять обысков по местам жительства причастных лиц и в связанных помещениях. Во время обысков изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи и финансовая документация, подтверждающие незаконную деятельность", — отметили в Офисе.

Четверым лицам доложено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

