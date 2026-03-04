«Може у них немає жінок»: нардеп розкритикував тих, хто намагається заборонити 8 березня

У депутатському корпусі розгорілася дискусія щодо доцільності святкування Міжнародного жіночого дня та репрезентативності свіжих соціологічних даних.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

На опублікованому скриншоті з каналу "Залізний нардеп" наведено результати опитування соціологічної групи Rating Group за лютий 2026 року.

Графік демонструє стрімке падіння популярності свята: якщо у 2012 році його святкували 86% опитаних, то у 2026-му цей показник впав до 45%. Кількість тих, хто відмовляється від святкування, зросла з 14% до 52%.

Железняк супроводжує графік коментарем про те, наскільки "показово, як за буквально 10 років змінилося відношення до "8-го березня". Саме це формулювання стало об'єктом насмішок з боку його колеги.

Нардеп Максим Бужанський відреагував на пост Ярослава Железняка, вказавши на мовну неточність колеги. Він іронічно зауважив, що за роки українізації так і не вдалося навчити політиків "разнице между відношення и ставлення", натякаючи на помилку в тексті Железняка.

Переходячи до суті статистики, Бужанський висловив сумнів у правдивості цифр, що свідчать про відмову українців від 8 березня. На його думку, існують три основні фактори такої тенденції:

Психологічний тиск: Люди часто "брешуть в опитуваннях", оскільки побоюються давати відповіді, які можуть спровокувати суспільну критику чи "істерику".

Демографічні зміни: Через війну країну покинули мільйони громадян, переважно з прифронтових регіонів, тому поточні "опитування не репрезентативні".

Виховання: Нардеп вважає провиною сучасного суспільства те, що воно виплекало "покоління лібералів, які не цінують кожен привід порадувати своїх жінок".

На завершення Бужанський додав гострий коментар, поставивши під сумнів наявність партнерок у тих, хто виступає проти свята: "може в них немає жінок?". Таким чином, дискусія навколо календарної дати переросла у протистояння світоглядних позицій щодо традицій та ліберальних цінностей.

