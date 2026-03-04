logo

Общество Скандалы «Может, у них нет женщин»: нардеп раскритиковал тех, кто пытается запретить 8 марта
НОВОСТИ

«Может, у них нет женщин»: нардеп раскритиковал тех, кто пытается запретить 8 марта

«Мы вырастили поколение либералов»: Максим Бужанский назвал причины изменения отношения украинцев к 8 марта

4 марта 2026, 22:22
Автор:
Недилько Ксения

В депутатском корпусе разгорелась дискуссия о целесообразности празднования Международного женского дня и репрезентативности свежих социологических данных.

«Может, у них нет женщин»: нардеп раскритиковал тех, кто пытается запретить 8 марта

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

На опубликованном скриншоте канала "Железный нардеп" представлены результаты опроса социологической группы Rating Group за февраль 2026 года.

График демонстрирует стремительное падение популярности праздника: если в 2012 году его праздновали 86% опрошенных, то в 2026 году этот показатель упал до 45%. Количество отказывающихся от празднования возросло с 14% до 52%.

Железняк сопровождает график комментарием о том, насколько "показательно, как за буквально 10 лет изменилось отношение к "8 марта". Именно эта формулировка стала объектом насмешек со стороны его коллеги.

«Может, у них нет женщин»: нардеп раскритиковал тех, кто пытается запретить 8 марта - фото 2

Нардеп Максим Бужанский отреагировал на пост Ярослава Железняка, указав на языковую неточность коллеги. Он иронически заметил, что за годы украинизации так и не удалось научить политиков "разнице между отношением и отношением", намекая на ошибку в тексте Железняка.

Переходя к существу статистики, Бужанский выразил сомнение в правдивости цифр, свидетельствующих об отказе украинцев от 8 марта. По его мнению, существуют три основных фактора такой тенденции:

Психологическое давление: Люди часто " врут в опросах ", поскольку опасаются давать ответы, которые могут спровоцировать общественную критику или "истерику".

Демографические изменения: В результате страны покинули миллионы граждан, преимущественно из прифронтовых регионов, поэтому текущие " опросы не репрезентативны ".

Воспитание: Нардеп считает виной современного общества то, что оно взрастило "поколение либералов, которые не ценят каждый повод порадовать своих женщин".

В завершение Бужанский добавил острый комментарий, подвергнув сомнению наличие партнерш у тех, кто выступает против праздника: "может у них нет женщин?". Таким образом, дискуссия вокруг календарной даты переросла в противостояние мировоззренческим позициям по поводу традиций и либеральных ценностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Максим Бужанский обратил внимание на стремительный рост цен на украинских АЗС, который поставщики аргументируют обострением ситуации вокруг Ирана. Парламентарий подверг сомнению логику такого ценообразования и раскритиковал реакцию (или ее отсутствие) со стороны исполнительной власти.



