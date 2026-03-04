«Может, у них нет женщин»: нардеп раскритиковал тех, кто пытается запретить 8 марта

В депутатском корпусе разгорелась дискуссия о целесообразности празднования Международного женского дня и репрезентативности свежих социологических данных.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

На опубликованном скриншоте канала "Железный нардеп" представлены результаты опроса социологической группы Rating Group за февраль 2026 года.

График демонстрирует стремительное падение популярности праздника: если в 2012 году его праздновали 86% опрошенных, то в 2026 году этот показатель упал до 45%. Количество отказывающихся от празднования возросло с 14% до 52%.

Железняк сопровождает график комментарием о том, насколько "показательно, как за буквально 10 лет изменилось отношение к "8 марта". Именно эта формулировка стала объектом насмешек со стороны его коллеги.

Нардеп Максим Бужанский отреагировал на пост Ярослава Железняка, указав на языковую неточность коллеги. Он иронически заметил, что за годы украинизации так и не удалось научить политиков "разнице между отношением и отношением", намекая на ошибку в тексте Железняка.

Переходя к существу статистики, Бужанский выразил сомнение в правдивости цифр, свидетельствующих об отказе украинцев от 8 марта. По его мнению, существуют три основных фактора такой тенденции:

Психологическое давление: Люди часто " врут в опросах ", поскольку опасаются давать ответы, которые могут спровоцировать общественную критику или "истерику".

Демографические изменения: В результате страны покинули миллионы граждан, преимущественно из прифронтовых регионов, поэтому текущие " опросы не репрезентативны ".

Воспитание: Нардеп считает виной современного общества то, что оно взрастило "поколение либералов, которые не ценят каждый повод порадовать своих женщин".

В завершение Бужанский добавил острый комментарий, подвергнув сомнению наличие партнерш у тех, кто выступает против праздника: "может у них нет женщин?". Таким образом, дискуссия вокруг календарной даты переросла в противостояние мировоззренческим позициям по поводу традиций и либеральных ценностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Максим Бужанский обратил внимание на стремительный рост цен на украинских АЗС, который поставщики аргументируют обострением ситуации вокруг Ирана. Парламентарий подверг сомнению логику такого ценообразования и раскритиковал реакцию (или ее отсутствие) со стороны исполнительной власти.