Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що разом із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном пропонує створити спільну інспекційну групу для перевірки технічного стану нафтопроводу “Дружба”.

Зеленський про нафтопровід «Дружба»

За словами Фіцо, до складу такої групи можуть увійти представники Словаччини, Угорщини та Європейської комісії. Він стверджує, що з технічної точки зору трубопровід функціонує, однак українська сторона повідомляє про пошкодження та переносить терміни постачання.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи закиди Будапешта та Братислави, заявив, що трубопровід зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок атак. За його словами, частину пошкоджень неможливо оцінити без детальної перевірки, зокрема тих, що розташовані під землею.

В інтерв’ю журналістам, яке цитує “Укрінформ”, Зеленський зауважив, що на об’єкті були кілька ударів, а під час відновлювальних робіт постраждали люди.

Президент також висловив обурення тим, що Угорщина та Словаччина, за його словами, не засуджують російські атаки, але критикують Україну через перебої в роботі трубопроводу.

Зеленський наголосив, що Україна не зацікавлена у відновленні транзиту російської нафти, оскільки це означатиме додаткові доходи для Росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Український військовий Максим Жорін заявив, що західні країни нині стикаються з наслідками власної самовпевненості та повільної адаптації до нових військових реалій.

За його словами, однією з ключових проблем є відсутність тверезої оцінки противника та недооцінка сучасних методів ведення війни. Він наголосив, що ігнорування українського досвіду, отриманого з 2022 року, позначилося на готовності до нових викликів. Серед наслідків Жорін назвав проблеми в системах протиповітряної оборони та нерозуміння механізмів протидії масованим дроновим атакам. Він підкреслив, що значну частину цих ризиків можна було передбачити й мінімізувати, приділивши більше уваги аналізу війни в Україні та швидшій адаптації оборонних стратегій.

