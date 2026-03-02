logo

Главная Новости Общество Скандалы «Может Орбан маг»: Зеленский резко высказался по поводу «Дружбы»
commentss НОВОСТИ Все новости

«Может Орбан маг»: Зеленский резко высказался по поводу «Дружбы»

Фицо и Орбан предлагают создать инспекционную группу по Дружбе, Зеленский ответил на обвинение

2 марта 2026, 23:23
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном предлагает создать общую инспекционную группу для проверки технического состояния нефтепровода "Дружба".

«Может Орбан маг»: Зеленский резко высказался по поводу «Дружбы»

Зеленский о нефтепроводе «Дружба»

По словам Фицо, в состав такой группы могут войти представители Словакии, Венгрии и Европейской комиссии. Он утверждает, что с технической точки зрения трубопровод функционирует, однако украинская сторона сообщает о повреждениях и переносит сроки снабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя упреки Будапешта и Братиславы, заявил, что трубопровод получил существенные повреждения в результате атак. По его словам, часть повреждений невозможно оценить без детальной проверки, в том числе находящихся под землей.

В интервью журналистам, которое цитирует Укринформ, Зеленский отметил, что на объекте было несколько ударов, а во время восстановительных работ пострадали люди.

Президент также выразил возмущение тем, что Венгрия и Словакия, по его словам, не осуждают российские атаки, но критикуют Украину из-за перебоев в работе трубопровода.

Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в возобновлении транзита российской нефти, поскольку это будет означать дополнительные доходы России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский военный Максим Жорин заявил, что западные страны сейчас сталкиваются с последствиями собственной самоуверенности и медленной адаптации к новым военным реалиям.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский военный Максим Жорин заявил, что западные страны сейчас сталкиваются с последствиями собственной самоуверенности и медленной адаптации к новым военным реалиям.
По его словам, одной из ключевых проблем есть отсутствие трезвой оценки противника и недооценка современных методов ведения войны. Он подчеркнул, что игнорирование украинского опыта, полученного с 2022 года, сказалось на готовности к новым вызовам. Среди последствий Жорин назвал проблемы в системах противовоздушной обороны и непонимание механизмов противодействия массированным дроновым атакам. Он подчеркнул, что значительную часть этих рисков можно было предусмотреть и минимизировать, уделив больше внимания анализу войны в Украине и более быстрой адаптации оборонных стратегий.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4097331-zelenskij-vidpoviv-orbanu-j-fico-aki-prodovzuut-vimagati-vidnovlenna-naftoprovodu-druzba.html
