«Может Орбан маг»: Зеленский резко высказался по поводу «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном предлагает создать общую инспекционную группу для проверки технического состояния нефтепровода "Дружба".

Зеленский о нефтепроводе «Дружба»

По словам Фицо, в состав такой группы могут войти представители Словакии, Венгрии и Европейской комиссии. Он утверждает, что с технической точки зрения трубопровод функционирует, однако украинская сторона сообщает о повреждениях и переносит сроки снабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя упреки Будапешта и Братиславы, заявил, что трубопровод получил существенные повреждения в результате атак. По его словам, часть повреждений невозможно оценить без детальной проверки, в том числе находящихся под землей.

В интервью журналистам, которое цитирует Укринформ, Зеленский отметил, что на объекте было несколько ударов, а во время восстановительных работ пострадали люди.

Президент также выразил возмущение тем, что Венгрия и Словакия, по его словам, не осуждают российские атаки, но критикуют Украину из-за перебоев в работе трубопровода.

Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в возобновлении транзита российской нефти, поскольку это будет означать дополнительные доходы России.

