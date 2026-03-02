«Может Орбан маг»: Зеленский резко высказался по поводу «Дружбы»

Рубрики
Ткачова Марія
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном предлагает создать общую инспекционную группу для проверки технического состояния нефтепровода "Дружба".
Зеленский о нефтепроводе «Дружба»
По словам Фицо, в состав такой группы могут войти представители Словакии, Венгрии и Европейской комиссии. Он утверждает, что с технической точки зрения трубопровод функционирует, однако украинская сторона сообщает о повреждениях и переносит сроки снабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя упреки Будапешта и Братиславы, заявил, что трубопровод получил существенные повреждения в результате атак. По его словам, часть повреждений невозможно оценить без детальной проверки, в том числе находящихся под землей.
В интервью журналистам, которое цитирует Укринформ, Зеленский отметил, что на объекте было несколько ударов, а во время восстановительных работ пострадали люди.
Президент также выразил возмущение тем, что Венгрия и Словакия, по его словам, не осуждают российские атаки, но критикуют Украину из-за перебоев в работе трубопровода.
Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в возобновлении транзита российской нефти, поскольку это будет означать дополнительные доходы России.