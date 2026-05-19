Мовчання як знак згоди: в Афганістані ухвалили скандальний закон

В Афганістані радикальний рух Талібан у деяких випадках визнає дитячі шлюби законними, офіційно затвердивши нові правила сімейного законодавства. Документ під назвою "Принципи роздільного проживання подружжя", який налічує 31 статтю, отримав схвалення від верховного лідера угруповання Хібатулли Ахундзади та з'явився у їхньому офіційному віснику.

Нове положення визначає шлюбні союзи за участю неповнолітніх осіб "юридично дійсними за певних обставин". Зокрема, згідно зі статтею 5, якщо весілля хлопчика чи дівчинки організували не батько чи дід, а інші родичі, угода визнається легітимною за умови, що партнер "вважається соціально сумісним, а посаг відповідним". Таліби залишили дітям право скористатися ісламською концепцією "хіяр аль-булуг", або "вибору після статевого дозрівання", щоб скасувати союз. Проте підлітки зможуть "домагатися анулювання шлюбу після досягнення статевої зрілості лише за рішенням суду", що дає релігійній судовій системі безмежний контроль над процесом.

Крім того, стаття 7 оновленого регламенту передбачає, що "мовчання дівчини-дівчини після досягнення статевої зрілості може тлумачитися як згода на шлюб", у той час як відсутність заперечень з боку хлопця чи жінки з попереднім досвідом подружнього життя автоматичною згодою не вважається. Загалом документ детально описує механізми розірвання шлюбів за широкого спектра обставин, серед яких "зникнення чоловіків, віровідступництво, примусове розлучення, грудне вигодовування та звинувачення у перелюбі".

Ухвалення цих норм відбулося на тлі тотального наступу на права людини в країні, адже з моменту повернення до влади у серпні 2021 року угруповання планомірно знищує свободи громадян. На сьогодні "дівчатам заборонили навчатися після шостого класу, жінкам заборонили навчатися в університетах", а також ввели тотальні заборони на роботу, самостійне пересування та будь-яку участь у соціальному житті. В Організації Об'єднаних Націй чергове посилення правил різко засудили, вкотре наголосивши, що дії ісламістів є "систематичними порушеннями основоположних прав".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Афганістані набув чинності новий кримінальний закон, що займає понад 60 сторінок і фактично узаконює домашнє насильство. Документ, підписаний лідером Талібану Хайбатуллою Ахундзадою, прямо дозволяє чоловікам застосовувати фізичну силу проти своїх дружин і дітей.