В Афганістані набув чинності новий кримінальний закон, що займає понад 60 сторінок і фактично узаконює домашнє насильство. Документ, підписаний лідером Талібану Хайбатуллою Ахундзадою, прямо дозволяє чоловікам застосовувати фізичну силу проти своїх дружин і дітей.

«Жінка як власність»: Талібан офіційно дозволив чоловікам бити дружин, якщо побої не залишають відкритих ран

Головною умовою для "дозволеного" насильства є відсутність тяжких наслідків. Як повідомляє Telegraph, бити жінок можна, "за умови, що від побоїв не виникають видимі переломи або відкриті рани". Проте правозахисники називають це обмеження вкрай цинічним, адже жінки в країні зобов’язані повністю закривати обличчя на публіці.

Юридична система тепер побудована так, щоб максимально ускладнити покарання кривдника:

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень передбачено максимум 15 днів ув’язнення.

Жертва має демонструвати травми судді-чоловіку в присутності опекуна-чоловіка (яким часто і є сам нападник).

Втеча від чоловіка до батьків тепер карається трьома місяцями тюрми.

"Закон фактично розглядає дружин як власність їхніх чоловіків і відбрасує ситуацію на десятиліття назад", — зазначають правозахисники.

Видання Independent наводить кричущий приклад роботи нової системи: жінку, яку побив охоронець Талібану, відмовилися слухати в суді без "чоловічого супроводу". Проблема полягала в тому, що її єдиний опікун — чоловік — у цей час перебував у в'язниці.

Нагадаємо, що після приходу до влади у 2021 році таліби систематично скасовують досягнення лібералізації попередніх років. Зокрема, було нівельовано закон 2009 року про ліквідацію насильства щодо жінок (EVAW). Наразі в Афганістані діють десятки норм, які "позбавляють жінок і дівчаток основних прав", перетворюючи їхнє життя на повну залежність від рішень чоловіків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Афганістані 13-річного хлопчика таліби змусили стратити засудженого вбивцю його родини. Страту відвідали близько 80 тисяч осіб, які кричали "Аллах акбар".