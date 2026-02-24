«Женщина как собственность»: Талибан официально разрешил мужчинам избивать жен, если побои не оставляют открытых ран

В Афганистане вступил в силу новый уголовный закон, занимающий более 60 страниц и фактически узаконивающий домашнее насилие. Документ, подписанный лидером Талибана Хайбатуллой Ахундзадой, прямо позволяет мужчинам применять физическую силу против своих жен и детей.

«Женщина как собственность»: Талибан официально разрешил мужчинам избивать жен, если побои не покидают открытых ран

Главным условием для "разрешенного" насилия является отсутствие тяжелых последствий. Как сообщает Telegraph, избивать женщин можно, "при условии, что от побоев не возникают видимые переломы или открытые раны". Однако правозащитники называют это ограничение крайне циничным, ведь женщины в стране обязаны полностью закрывать лицо на публике.

Юридическая система теперь построена так, чтобы максимально усложнить наказание обидчика:

При нанесении тяжких телесных повреждений предусмотрено максимум 15 дней заключения.

Жертва должна демонстрировать травмы судье-мужчине в присутствии опекуна-мужчины (которым часто и является сам нападающий).

Бегство от мужа к родителям теперь карается тремя месяцами тюрьмы.

"Закон фактически рассматривает жен как собственность их мужей и отбрасывает ситуацию на десятилетие назад", — отмечают правозащитники.

Издание Independent приводит вопиющий пример работы новой системы: женщину, которую избил охранник Талибана, отказались слушать в суде без "мужского сопровождения". Проблема заключалась в том, что ее единственный опекун – мужчина – в это время находился в тюрьме.

Напомним, что после прихода к власти в 2021 году талибы систематически отменяют достижение либерализации предыдущих лет. В частности, был нивелирован закон 2009 года о ликвидации насилия в отношении женщин (EVAW). В настоящее время в Афганистане действуют десятки норм, которые "лишают женщин и девочек основных прав", превращая их жизнь в полную зависимость от решений мужчин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Афганистане 13-летнего мальчика талибы заставили казнить осужденного убийцу его семьи. Казнь посетили около 80 тысяч человек, кричавших "Аллах акбар".