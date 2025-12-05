В Афганістані 13-річного хлопчика таліби змусили стратити засудженого вбивцю його родини. Страту відвідали близько 80 тисяч осіб, які кричали "Аллах акбар".

Талібан змусив 13-річного хлопчика стратити засудженого вбивцю (ВІДЕО)

Як пише The Independent, це сталося на стадіоні в провінції Хост. Засуджений вбивця на ім'я Мангал та двоє інших були визнані винними у вбивстві 13 членів сім'ї підлітка, включаючи кількох дітей та жінок.

Вбивцю засудили до "кисаса" — карного покарання за законами шаріату. Верховний суд заявив, що родичам жертв було надано можливість пробачити і примиритися — крок, який зберіг би життя чоловікові, — але влада заявила, що натомість наполягла на страті.

Також було винесено ухвали про страту ще двох осіб, причетних до вбивства, проте вони не були виконані через відсутність деяких спадкоємців жертв.

Відео опублікувала журналістка Nilofar Ayoubi у соцмережі Х.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що у Росії обурились популярною афганською піснею "Це дім хоробрих", яку вважають неофіційним гімном руху Талібан. Причиною стало те, що в тексті нашиду згадано загибель російських військ в Афганістані зі словами, що країна "стала могилою для росіян", а від них залишилися лише "купи черепів".

Депутат Держдуми РФ Олексій Чепа розкритикував неофіційний гімн Талібану. За його словами, він ставить під загрозу дружбу РФ та Афганістану.

"Говорячи про пісню Талібану, я не називав її гімном, а лише прокоментував зміст самої пісні. Таке неприпустимо, якщо вони хочуть товаришувати з Росією! До дружби з нашою країною потрібно ставитися як належить", — сказав депутат РФ.