Талибан заставил 13-летнего мальчика казнить осужденного убийцу (ВИДЕО)

В Афганистане 13-летнего мальчика талибы заставили казнить осужденного убийцу его семьи. Казнь посетили около 80 тысяч человек, кричавших "Аллах акбар".

Как пишет The Independent, это произошло на стадионе в провинции Хост. Осужденный убийца по имени Мангал и двое других были признаны виновными в убийстве 13 членов семьи подростка, включая нескольких детей и женщин.

Убийца был приговорен к "кисасу" — наказанию по законам шариата. Верховный суд заявил, что родственникам жертв была предоставлена возможность простить и примириться — шаг, который сохранил бы жизнь мужчине, — но власти заявили, что настояли на казни.

Также было вынесено решение о казни еще двух лиц, причастных к убийству, однако они не были исполнены из-за отсутствия некоторых наследников жертв.

Видео опубликовала журналистка Nilofar Ayoubi в соцсети Х.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России возмутились популярной афганской песней "Это дом храбрых", которую считают неофициальным гимном движения Талибан. Причиной стало то, что в тексте нашида упомянута гибель российских войск в Афганистане со словами, что страна "стала могилой для россиян", а от них остались только "кучи черепов".

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа подверг критике неофициальный гимн Талибана. По его словам, он ставит под угрозу дружбу РФ и Афганистана.

"Говоря о песне Талибана, я не называл ее гимном, а лишь прокомментировал содержание самой песни. Такое недопустимо, если они хотят дружить с Россией! К дружбе с нашей страной нужно относиться как положено", — сказал депутат РФ.