Молчание как знак согласия: в Афганистане был принят скандальный закон

В Афганистане радикальное движение Талибан в некоторых случаях признает детские браки законными, официально утвердив новые правила семейного законодательства. Документ под названием "Принципы раздельного проживания супругов", насчитывающий 31 статью, получил одобрение от верховного лидера группировки Хибатуллы Ахундзады и появился в их официальном вестнике.

Новое положение определяет брачные союзы с участием несовершеннолетних лиц "юридически действительными при определенных обстоятельствах". В частности, согласно статье 5, если свадьбу мальчика или девочки организовали не отец или дед, а другие родственники, соглашение признается легитимным при условии, что партнер "считается социально совместимым, а приданое соответствующим". Талибы оставили детям право воспользоваться исламской концепцией "хияр аль-булуг", или "выбор после полового созревания", чтобы отменить союз. Однако подростки смогут "добиться аннулирования брака по достижении половой зрелости только по решению суда", что дает религиозной судебной системе безграничный контроль над процессом.

Кроме того, статья 7 обновленного регламента предусматривает, что "молчание девушки-девушки по достижении половой зрелости может толковаться как согласие на брак", в то время как отсутствие возражений со стороны молодого человека с предыдущим опытом супружеской жизни автоматическим согласием не считается. В целом документ подробно описывает механизмы расторжения браков при широком спектре обстоятельств, среди которых "исчезновение мужчин, вероотступничество, принудительный развод, грудное вскармливание и обвинение в прелюбодеянии".

Принятие этих норм произошло на фоне тотального наступления на права человека в стране, ведь с момента возвращения к власти в августе 2021 группировка планомерно уничтожает свободы граждан. На сегодняшний день "девушкам запретили учиться после шестого класса, женщинам запретили учиться в университетах", а также ввели тотальные запреты на работу, самостоятельное передвижение и любое участие в социальной жизни. В Организации Объединенных Наций очередное ужесточение правил резко осудили, в очередной раз подчеркнув, что действия исламистов являются "систематическими нарушениями основополагающих прав".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Афганистане вступил в силу новый уголовный закон, занимающий более 60 страниц и фактически узаконивающий домашнее насилие. Документ, подписанный лидером Талибана Хайбатуллой Ахундзадой, прямо позволяет мужчинам применять физическую силу против своих жен и детей.