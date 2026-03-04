МОН просять перевірити діяльність Авраменка: ЗМІ про місцеперебування відомого філолога

На тлі повномасштабної війни, мобілізації та заборони на виїзд для військовозобов’язаних повсякчас виникають скандали щодо перетину кордону активістами та відомими особами. Питання виникли і до місцеперебування відомого філолога та автора шкільних підручників Олександра Авраменка.

Олександр Авраменко. Фото з відкритих джерел

До Міністерства освіти та науки України було направлено лист з проханням надати правову та морально-етичну оцінку діяльності відомого філолога, пише видання “РБК-Україна”.

Підставою для запиту, як зазначають журналісти, стала інформація у ЗМІ та соцмережах, що Авраменко, попри обмеження для чоловіків під час воєнного стану, тривалий час, ймовірно, перебуває за кордоном, зокрема в Іспанії.

Філолог, як пише ЗМІ, демонструє безпечне та заможне життя на тлі курортів, тоді як Україна "щодня живе під ракетними ударами". У листі наголошується на важливості моральних стандартів для авторів освітніх матеріалів.

"Автор підручника — це не лише фахівець з мови. Це носій цінностей і приклад. Це людина, на яку рівняються діти не тільки в словах, а й у життєвому виборі, у відчутті відповідальності та в здатності бути разом зі своєю країною у найважчі часи", — пише видання.

Журналісти зазначають, що країна сьогодні "платить надто високу ціну, щоб миритися з подвійними стандартами".

"Ми не беремо на себе функції суду і не підміняємо собою правоохоронні органи. Але як суспільство маємо повне право ставити запитання, зокрема про межі відповідальності й моральну відповідність публічної ролі", — цитує лист видання.

Скриншот листа до МОН

Відомий мовознавець і популяризатор української мови Олександр Авраменко, як пише ЗМІ, в публічному просторі останнім часом з'являється рідко. Він майже припинив активність в Instagram, де раніше публікував дописи щодня, а також перестав з'являтися в телеефірах, повідомляють журналісти.

Влітку 2024 року, за даними ЗМІ, Авраменко опублікував пляжні фото та геолокацію Instagram-профілю в Іспанії, що спричинило скандал — підписники запідозрили його у виїзді з України.

Проте тоді він пояснював, що справді любить Іспанію, однак як громадянин України знає про обмеження для чоловіків під час воєнного стану. Хоча, за даними ЗМІ, згодом геолокацію він прибрав, а частину дописів архівував.

Скриншот соцмережі Авраменко

Лише 6 лютого 2026 року, як пише видання, філолог несподівано опублікував в соцмережі нове фото у зимовому антуражі, однак своє місцеперебування знову не прокоментував.

