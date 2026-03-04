logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы МОН просят проверить деятельность Авраменко: СМИ о местонахождении известного филолога
commentss НОВОСТИ Все новости

МОН просят проверить деятельность Авраменко: СМИ о местонахождении известного филолога

Известный филолог Авраменко, вероятно, длительное время находится за границей: в МОН направлено письмо

4 марта 2026, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На фоне полномасштабной войны, мобилизации и запрета на выезд для военнообязанных постоянно возникают скандалы по пересечению границы активистами и известными лицами. Вопросы возникли и к местонахождению известного филолога и автора школьных учебников Александра Авраменко.

МОН просят проверить деятельность Авраменко: СМИ о местонахождении известного филолога

Александр Авраменко. Фото из открытых источников

В Министерство образования и науки Украины было направлено письмо с просьбой предоставить правовую и морально-нравственную оценку деятельности известного филолога, пишет издание "РБК-Украина".

Основанием для запроса, как отмечают журналисты, стала информация в СМИ и соцсетях, что Авраменко, несмотря на ограничения для мужчин во время военного положения, долгое время, вероятно, находится за границей, в том числе в Испании.

Филолог, как пишет СМИ, демонстрирует безопасную и богатую жизнь на фоне курортов, тогда как Украина "ежедневно живет под ракетными ударами". В письме отмечается важность моральных стандартов для авторов образовательных материалов.

"Автор учебника — это не только специалист по языку. Это носитель ценностей и пример. Это человек, на которого равняются дети не только в словах, но и в жизненном выборе, в ощущении ответственности и способности быть вместе со своей страной в самые тяжелые времена", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что страна сегодня "платит слишком высокую цену, чтобы мириться с двойными стандартами".

"Мы не берем на себя функции суда и не подменяем собой правоохранительные органы. Но как общество имеем полное право задавать вопросы, в частности о границах ответственности и моральном соответствии публичной роли", — цитирует письмо издание.

МОН просят проверить деятельность Авраменко: СМИ о местонахождении известного филолога - фото 2
МОН просят проверить деятельность Авраменко: СМИ о местонахождении известного филолога - фото 2

Скриншот письма к МОН

Известный языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко, как пишет СМИ, в публичном пространстве в последнее время появляется редко. Он почти прекратил активность в Instagram, где ранее публиковал сообщения каждый день, а также перестал появляться в телеэфирах, сообщают журналисты.

Летом 2024 года, по данным СМИ, Авраменко опубликовал пляжные фото и геолокацию Instagram-профиля в Испании, что вызвало скандал — подписчики заподозрили его в выезде из Украины.

Однако тогда он объяснял, что действительно любит Испанию, но как гражданин Украины знает об ограничениях для мужчин во время военного положения. Хотя, по данным СМИ, впоследствии геолокацию он убрал, а часть сообщений архивировал.

МОН просят проверить деятельность Авраменко: СМИ о местонахождении известного филолога - фото 2

Скриншот соцсети Авраменко

Только 6 февраля 2026 года, как пишет издание, филолог неожиданно опубликовал в соцсети новое фото в зимнем антураже, однако свое местонахождение снова не прокомментировал.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет появились фамилии активистов и блогеров, которые могут уклоняться от мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости