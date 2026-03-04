МОН просят проверить деятельность Авраменко: СМИ о местонахождении известного филолога

На фоне полномасштабной войны, мобилизации и запрета на выезд для военнообязанных постоянно возникают скандалы по пересечению границы активистами и известными лицами. Вопросы возникли и к местонахождению известного филолога и автора школьных учебников Александра Авраменко.

Александр Авраменко. Фото из открытых источников

В Министерство образования и науки Украины было направлено письмо с просьбой предоставить правовую и морально-нравственную оценку деятельности известного филолога, пишет издание "РБК-Украина".

Основанием для запроса, как отмечают журналисты, стала информация в СМИ и соцсетях, что Авраменко, несмотря на ограничения для мужчин во время военного положения, долгое время, вероятно, находится за границей, в том числе в Испании.

Филолог, как пишет СМИ, демонстрирует безопасную и богатую жизнь на фоне курортов, тогда как Украина "ежедневно живет под ракетными ударами". В письме отмечается важность моральных стандартов для авторов образовательных материалов.

"Автор учебника — это не только специалист по языку. Это носитель ценностей и пример. Это человек, на которого равняются дети не только в словах, но и в жизненном выборе, в ощущении ответственности и способности быть вместе со своей страной в самые тяжелые времена", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что страна сегодня "платит слишком высокую цену, чтобы мириться с двойными стандартами".

"Мы не берем на себя функции суда и не подменяем собой правоохранительные органы. Но как общество имеем полное право задавать вопросы, в частности о границах ответственности и моральном соответствии публичной роли", — цитирует письмо издание.

Скриншот письма к МОН

Известный языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко, как пишет СМИ, в публичном пространстве в последнее время появляется редко. Он почти прекратил активность в Instagram, где ранее публиковал сообщения каждый день, а также перестал появляться в телеэфирах, сообщают журналисты.

Летом 2024 года, по данным СМИ, Авраменко опубликовал пляжные фото и геолокацию Instagram-профиля в Испании, что вызвало скандал — подписчики заподозрили его в выезде из Украины.

Однако тогда он объяснял, что действительно любит Испанию, но как гражданин Украины знает об ограничениях для мужчин во время военного положения. Хотя, по данным СМИ, впоследствии геолокацию он убрал, а часть сообщений архивировал.

Скриншот соцсети Авраменко

Только 6 февраля 2026 года, как пишет издание, филолог неожиданно опубликовал в соцсети новое фото в зимнем антураже, однако свое местонахождение снова не прокомментировал.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет появились фамилии активистов и блогеров, которые могут уклоняться от мобилизации.



