Недилько Ксения
Відома українська акторка Олена Рєпіна, яка знімалася у серіалі "Слуга народу", записала ряд відео, в якому повідомила, що її чоловіка Дмитра нібито забрали ТЦК, а сама вона стала жертвою жорстокого поводження з боку правоохоронних органів.
"Мого чоловіка забрали фашисти" – акторка «Слуги народу» заявила, що її чоловіка забрало ТЦК
Про це акторка повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.
Перше відео акторка записала просто після вистави. У кадрі вона лежить на асфальті, в сльозах розповідаючи, що силовики забрали її чоловіка, після чого з ним зник будь-який зв’язок.
Жінка також стверджувала, що поруч із нею перебувала велика кількість поліцейських, які не дозволяли їй пересуватися.
Після цього звернення Олена записала нове відео вже з карети швидкої допомоги. За її словами, її везли до психіатричної лікарні.
Пізніше вона опублікувала ще одне відео, в якому зі сльозами розповіла, що її нібито силою затримали та викинули на вулицю після відмови від госпіталізації.
Згодом Рєпіна опублікувала новий пост, в якому стверджує, що за всім стоїть поліція, а не ТЦК.
Вона додала, що її чоловіка нібито відправили до ТЦК, але зараз він уже вдома та потребує операції.
