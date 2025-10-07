Відома українська акторка Олена Рєпіна, яка знімалася у серіалі "Слуга народу", записала ряд відео, в якому повідомила, що її чоловіка Дмитра нібито забрали ТЦК, а сама вона стала жертвою жорстокого поводження з боку правоохоронних органів.

"Мого чоловіка забрали фашисти" – акторка «Слуги народу» заявила, що її чоловіка забрало ТЦК

Про це акторка повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

Перше відео акторка записала просто після вистави. У кадрі вона лежить на асфальті, в сльозах розповідаючи, що силовики забрали її чоловіка, після чого з ним зник будь-який зв’язок.

"Мого чоловіка забрало ТЦК. З ним немає звʼязку. Мені викликали швидку, на мене хочуть одягнути наручники. Наді мною знущаються. Я зараз лежу на асфальті і не знаю, що робити", — емоційно сказала Рєпіна.

Жінка також стверджувала, що поруч із нею перебувала велика кількість поліцейських, які не дозволяли їй пересуватися.

"Я хочу, щоб увесь світ знав: мого чоловіка забрали фашисти і вивезли. З ним нема звʼязку. Мені не дають зробити кроку. Ось дивіться (показує поліцію) — скільки їх! А я одна після вистави. Це після того, як я поховала своїх дітей", — кричала акторка.

Після цього звернення Олена записала нове відео вже з карети швидкої допомоги. За її словами, її везли до психіатричної лікарні.

"Мене везуть у психіатричну клініку, я не знаю, що з чоловіком. Ось дивіться ці люди (показує на лікарів). Можливо, мене також вбʼють, як і мого чоловіка”, — сказала зірка серіалів.

Пізніше вона опублікувала ще одне відео, в якому зі сльозами розповіла, що її нібито силою затримали та викинули на вулицю після відмови від госпіталізації.

"Мене, здорову жінку, чоловіки з автоматами швирнули, як кошеня, у швидку, привезли, посміялися, дали папір, я написала відмову і мене вигнали. Я лежала до кінця комендантської години на лавці біля дурдому”, — розповіла вона.

Згодом Рєпіна опублікувала новий пост, в якому стверджує, що за всім стоїть поліція, а не ТЦК.

"Не ТЦК мучили мого чоловіка і мене, а менти. Поліція, що має нас захищати... 8 тисяч доларів поліція на блокпосту житомирської траси вимагала від мого чоловіка. За відмову — грали мною у футбол. І навіть виписали штраф у 340 гривень, хоча мій чоловік зупинився перед ними. 8 тисяч доларів для ментів — це ціна людини”, — обурилася жінка.

Вона додала, що її чоловіка нібито відправили до ТЦК, але зараз він уже вдома та потребує операції.

"Діма має операцію, але я щаслива — він вдома, і я справлюсь. А ніч на лавці біля дурдому — така дрібниця заради чоловіка”, — додала Олена.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 2 жовтня, вранці, під час проведення заходів оповіщення представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Кривий Ріг стався напад з ножем на військовослужбовців.