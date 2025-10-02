Сьогодні, 2 жовтня, вранці, під час проведення заходів оповіщення представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Кривий Ріг стався напад на військовослужбовців. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

На Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на ТЦК: що відомо

Зазначається, що під час перевірки документів громадянин, якого зупинили уповноважені особи, він дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям ТЦК та СП. Після скоєного нападу зловмисник втік з місця події. Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до лікувального закладу. Один із поранених перебуває у важкому стані.

"Правоохоронцями інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 ККУ – “Умисне тяжке тілесне ушкодження”, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії", – повідомили в ОТЦК.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир механізованої роти 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Вадим Брик заявив, що ухилянти з’являються на вулиці у "безпечний" час, коли представники територіальних центрів вже не здійснюють оповіщення населення щодо мобілізації в Україні.

Вадим Брик в інтерв’ю "Суспільному" розповів, що вдень у містах рідко можна побачити чоловіків призовного віку. За його словами, більшість виходить на вулиці у "безпечний" час, коли представники ТЦК вже не здійснюють перевірки документів.