Сегодня, 2 октября, утром во время проведения мероприятий оповещения представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Кривой Рог произошло нападение на военнослужащих. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровского областного ТЦК и СП.

В Днепропетровской области мужчина с ножом напал на ТЦК: что известно

Отмечается, что при проверке документов гражданин, которого остановили уполномоченные лица, он получил холодное оружие и нанес ранения двум военнослужащим ТЦК и СП. После совершенного нападения злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

"Правоохранителями информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 121 УКУ – "Умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В настоящее время личность предполагаемого нападающего установлена, с ним начаты следственные действия", – сообщили в ОТЦК.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир механизированной роты 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Брик заявил, что уклонисты появляются на улице в "безопасное" время, когда представители территориальных центров уже не осуществляют оповещения населения о мобилизации в Украине.

Вадим Брик в интервью "Суспильному" рассказал, что днем в городах редко можно увидеть мужчин призывного возраста. По его словам, большинство выходит на улицы в "безопасное" время, когда представители ТЦК уже не проверяют документы.