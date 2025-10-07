Известная украинская актриса Елена Репина, снимавшаяся в сериале "Слуга народа", записала ряд видео, в котором сообщила, что ее мужа Дмитрия якобы забрали ТЦК, а она стала жертвой жестокого обращения со стороны правоохранительных органов.

"Моего мужа забрали фашисты" – актриса «Слуги народа» заявила, что ее мужа забрало ТЦК

Об этом актриса сообщила на своей странице в Facebook.

Первое видео актриса записала прямо после спектакля. В кадре она лежит на асфальте, в слезах рассказывая, что силовики забрали ее мужа, после чего с ним исчезла любая связь.

"Моего мужа забрало ТЦК. С ним нет связи. Мне вызвали скорую, на меня хотят надеть наручники. Надо мной издеваются. Я сейчас лежу на асфальте и не знаю, что делать", — эмоционально сказала Репина.

Женщина также утверждала, что рядом с ней находилось большое количество полицейских, не позволявших ей передвигаться.

"Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты и вывезли. С ним нет связи. Мне не дают сделать шаг. Вот смотрите (показывает полицию) — сколько их! А я одна после спектакля. Это после того, как я похоронила своих детей", — кричала актриса.

После этого обращение Елена записала новое видео уже с кареты скорой помощи. По ее словам, ее везли в психбольницу.

"Меня везут в психиатрическую клинику, я не знаю, что с мужем. Вот смотрите эти люди (указывает на врачей). Возможно, меня также убьют, как и моего мужа", — сказала звезда сериалов.

Позже она опубликовала еще одно видео, в котором со слезами рассказала, что ее якобы задержали и выбросили на улицу после отказа от госпитализации.

"Меня, здоровую женщину, мужчины с автоматами швырнули, как котенка, в скорую, привезли, посмеялись, дали бумагу, я написала отказ и меня выгнали. Я лежала до конца комендантского часа на скамейке возле дурдома", — рассказала она.

Впоследствии Репина опубликовала новый пост, в котором утверждает, что за всем стоит полиция, а не ТЦК.

"Не ТЦК мучили моего мужа и меня, а менты. Полиция, которая должна нас защищать... 8 тысяч долларов полиция на блокпосту житомирской трассы требовала от моего мужа. За отказ — играли мной в футбол. И даже выписали штраф в 340 гривен, хотя мой муж остановился перед ними. 8 тысяч долларов для ментов – это цена человека”, — возмутилась женщина.

Она добавила, что ее мужа якобы отправили в ТЦК, но сейчас он уже дома и нуждается в операции.

"Дима имеет операцию, но я счастлива — он дома, и я справлюсь. А ночь на скамейке у дурдома — такая мелочь ради мужчины", — добавила Елена.

