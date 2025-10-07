Рубрики
Известная украинская актриса Елена Репина, снимавшаяся в сериале "Слуга народа", записала ряд видео, в котором сообщила, что ее мужа Дмитрия якобы забрали ТЦК, а она стала жертвой жестокого обращения со стороны правоохранительных органов.
"Моего мужа забрали фашисты" – актриса «Слуги народа» заявила, что ее мужа забрало ТЦК
Об этом актриса сообщила на своей странице в Facebook.
Первое видео актриса записала прямо после спектакля. В кадре она лежит на асфальте, в слезах рассказывая, что силовики забрали ее мужа, после чего с ним исчезла любая связь.
Женщина также утверждала, что рядом с ней находилось большое количество полицейских, не позволявших ей передвигаться.
После этого обращение Елена записала новое видео уже с кареты скорой помощи. По ее словам, ее везли в психбольницу.
Позже она опубликовала еще одно видео, в котором со слезами рассказала, что ее якобы задержали и выбросили на улицу после отказа от госпитализации.
Впоследствии Репина опубликовала новый пост, в котором утверждает, что за всем стоит полиция, а не ТЦК.
Она добавила, что ее мужа якобы отправили в ТЦК, но сейчас он уже дома и нуждается в операции.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что 2 октября, утром, во время проведения мероприятий оповещения представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Кривой Рог произошло нападение с ножом на военнослужащих.