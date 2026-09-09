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"Міс Всесвіт" - ТОП-5 скандалів: конкурс краси, який не раз опинявся у центрі скандалу

"Міс Всесвіт" неодноразово опинявся в центрі гучних конфліктів - згадуємо п'ять історій, які обговорювали у всьому світі.

9 вересня 2026, 18:11
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Сергій Кречмаровський

Конкурс "Міс Всесвіт" відомий не лише розкішним вбранням та коронаціями. За десятиліття його історія поповнилася гучними конфліктами, несподіваними рішеннями та спірними ситуаціями.

"Міс Всесвіт" - ТОП-5 скандалів: конкурс краси, який не раз опинявся у центрі скандалу

Розкішна діамантова корона Miss Universe. Фото: ШІ

  • Помилка Стіва Гарві. У 2015 році ведучий Стів Гарві припустився однієї з найвідоміших помилок в історії конкурсу. Він оголосив переможницею представницю Колумбії Аріадну Гутьєррес, хоча корона призначалася Пії Вурцбах із Філіппін. За кілька хвилин Гарві визнав помилку, і корону передали справжній переможниці.

  • Скандал довкола Трампа. У 2015 році конкурс виявився втягнутим у політичний конфлікт після резонансних висловлювань Дональда Трампа про мексиканських мігрантів. NBC та Univision припинили співпрацю з конкурсами, пов'язаними з Трампом. У вересні того ж року він продав Miss Universe Organization компанії WME/IMG.

  • Дженна Талакова та зміна правил. 2012 року канадку Дженну Талакову спочатку виключили з конкурсу Miss Universe Canada після того, як стало відомо, що вона трансгендерна жінка. Після суперечки, що розгорілася, їй дозволили брати участь. Незабаром Miss Universe Organization оголосила, що з 2013 року трансгендерні жінки матимуть змогу брати участь у конкурсах організації.

  • Конфлікт Фатіми Бош. У 2025 році конкурс опинився в центрі нового скандалу. Організатор тайського етапу Наваат Ітсарагрісіл публічно розкритикував представницю Мексики Фатіму Бош через участь у рекламних заходах. Після конфлікту кілька конкурсанток вийшли із зали на знак підтримки Бош. Пізніше вона стала переможницею "Міс Всесвіт".

  • Суперечка навколо відбору фіналісток. Перед фіналом 2025 року член журі Омар Харфуш залишив конкурс і заявив, що неофіційна група нібито заздалегідь обирала ТОП-30 учасниць. Організація "Міс Всесвіт" ці звинувачення відкинула. Тому йдеться саме про заяви колишнього судді, а не про доведений факт фальсифікації результатів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 найбезглуздіших причин для розлучення.



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