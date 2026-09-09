"Міс Всесвіт" - ТОП-5 скандалів: конкурс краси, який не раз опинявся у центрі скандалу

Конкурс "Міс Всесвіт" відомий не лише розкішним вбранням та коронаціями. За десятиліття його історія поповнилася гучними конфліктами, несподіваними рішеннями та спірними ситуаціями.

Розкішна діамантова корона Miss Universe. Фото: ШІ

Помилка Стіва Гарві. У 2015 році ведучий Стів Гарві припустився однієї з найвідоміших помилок в історії конкурсу. Він оголосив переможницею представницю Колумбії Аріадну Гутьєррес, хоча корона призначалася Пії Вурцбах із Філіппін. За кілька хвилин Гарві визнав помилку, і корону передали справжній переможниці.

Скандал довкола Трампа. У 2015 році конкурс виявився втягнутим у політичний конфлікт після резонансних висловлювань Дональда Трампа про мексиканських мігрантів. NBC та Univision припинили співпрацю з конкурсами, пов'язаними з Трампом. У вересні того ж року він продав Miss Universe Organization компанії WME/IMG.

Дженна Талакова та зміна правил. 2012 року канадку Дженну Талакову спочатку виключили з конкурсу Miss Universe Canada після того, як стало відомо, що вона трансгендерна жінка. Після суперечки, що розгорілася, їй дозволили брати участь. Незабаром Miss Universe Organization оголосила, що з 2013 року трансгендерні жінки матимуть змогу брати участь у конкурсах організації.

Конфлікт Фатіми Бош. У 2025 році конкурс опинився в центрі нового скандалу. Організатор тайського етапу Наваат Ітсарагрісіл публічно розкритикував представницю Мексики Фатіму Бош через участь у рекламних заходах. Після конфлікту кілька конкурсанток вийшли із зали на знак підтримки Бош. Пізніше вона стала переможницею "Міс Всесвіт".

Суперечка навколо відбору фіналісток. Перед фіналом 2025 року член журі Омар Харфуш залишив конкурс і заявив, що неофіційна група нібито заздалегідь обирала ТОП-30 учасниць. Організація "Міс Всесвіт" ці звинувачення відкинула. Тому йдеться саме про заяви колишнього судді, а не про доведений факт фальсифікації результатів.

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