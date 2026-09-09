На грани фантастики: 10 самых нелепых причин для развода

Разводы редко бывают простыми, но иногда причины разрыва настолько абсурдны, что напоминают сценарий чёрной комедии. BuzzFeed собрал истории, которыми поделились люди на Reddit.

Пара во время семейного конфликта. Фото из открытых источников

10 историй, в которые сложно поверить

Измена в виртуальном мире. Муж создал фальшивый аккаунт в онлайн-игре и обнаружил, что аватар его жены занимается виртуальным сексом с другим персонажем. В реальной жизни измены не было, но этого оказалось достаточно для развода.

Любовный треугольник вышел из-под контроля. Супруги договорились о сексуальных отношениях с другой женщиной. Всё изменилось, когда жена поняла, что муж и их общая любовница испытывают друг к другу чувства.

Странный ингредиент. Одна женщина добавила в семейный ужин содержимое неизвестного пакета. Позже выяснилось, что родственницы убедили её использовать менструальную кровь, чтобы удержать мужа. Брак после этого распался.

Мужчины и женщины. Две семейные пары настолько запутались в чувствах друг к другу, что в итоге все четверо развелись, поменялись партнёрами и даже домами.

Слишком много кофе. Один мужчина решил развестись после семи лет брака, потому что жена каждое утро спрашивала его, как он предпочитает пить свой кофе.

Любовь к пинболу. Другой брак разрушила страсть мужа к коллекции игровых автоматов для пинбола — жена считала, что он любит их больше неё.

Слишком много туалетной бумаги. По словам знакомых пары, жена следила за тем, сколько бумаги муж использует в туалете, считая это расточительством.

Собственные продукты — под запретом. Один мужчина подал на развод, потому что жена постоянно ела его еду.

Шум за столом. Женщина настолько не переносила то, как муж чавкает, прихлёбывает кофе и суп, что боялась однажды ударить его и решила уйти.

Молочные тайны. Самой невероятной оказалась история мужчины, который хотел взять мать в свадебное путешествие. Позже выяснилось, что взрослый сын всё ещё кормился грудным молоком. Рассказчик утверждает, что после этого брак аннулировали.

Эти истории показывают, насколько непредсказуемыми могут быть семейные конфликты. Правда ли каждая из них — проверить невозможно, поскольку большинство рассказов опубликовано анонимно.

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