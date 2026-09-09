На межі фантастики: 10 найбезглуздіших причин для розлучення

Розлучення рідко бувають простими, але іноді причини розриву настільки абсурдні, що нагадують сценарій чорної комедії. BuzzFeed зібрав історії, якими люди поділилися на Reddit.

Пара під час сімейного конфлікту. Фото з відкритих джерел

10 історій, в які важко повірити

Зрада у віртуальному світі. Чоловік створив фальшивий обліковий запис в онлайн-грі і виявив, що аватар його дружини займається віртуальним сексом з іншим персонажем. У реальному житті зради не було, але цього виявилося достатньо для розлучення.

Любовний трикутник вийшов з-під контролю. Подружжя домовилося про сексуальні стосунки з іншою жінкою. Все змінилося, коли дружина зрозуміла, що чоловік та їхня спільна коханка відчувають одне до одного почуття.

Дивний інгредієнт. Одна жінка додала в сімейну вечерю вміст невідомого пакета. Згодом з'ясувалося, що родички переконали її використовувати менструальну кров, щоб утримати чоловіка. Шлюб після цього розпався.

Чоловіки і жінки. Дві сімейні пари настільки заплуталися в почуттях одне до одного, що в результаті всі четверо розлучилися, помінялися партнерами і навіть будинками.

Занадто багато кави. Один чоловік вирішив розлучитися після семи років шлюбу, тому що дружина щоранку питала його, як він воліє пити свою каву.

Любов до пінболу. Інший шлюб зруйнувала пристрасть чоловіка до колекції гральних автоматів для пінболу — дружина вважала, що він любить їх більше за неї.

Дуже багато туалетного паперу. За словами знайомих пари, дружина стежила за тим, скільки паперу чоловік використовує в туалеті, вважаючи це марнотратством.

Власні продукти — під забороною. Один чоловік подав на розлучення, бо дружина постійно їла його їжу.

Шум за столом. Жінка настільки не переносила те, як чоловік чавкає, сьорбає каву і суп, що боялася одного разу вдарити його і вирішила піти.

Молочні таємниці. Найнеймовірнішою виявилася історія чоловіка, який хотів взяти матір у весільну подорож. Пізніше з'ясувалося, що дорослий син усе ще харчувався грудним молоком. Оповідач стверджує, що після цього шлюб анулювали.

Ці історії показують, наскільки непередбачуваними можуть бути сімейні конфлікти. Чи правдива кожна з них — перевірити неможливо, оскільки більшість оповідей опубліковано анонімно.

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