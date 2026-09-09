logo

BTC/USD

78945

ETH/USD

2491.22

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Шутники попались: ТОП-10 самых эпичных и шокирующих выходок школьников, облетевших весь мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Шутники попались: ТОП-10 самых эпичных и шокирующих выходок школьников, облетевших весь мир

От безобидных шуток до скандалов: вспоминаем самые дерзкие и невероятные пранки в истории учебных заведений.

9 сентября 2026, 11:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Школьные годы запоминаются не только уроками и экзаменами, но и дерзкими выходками учеников. Иногда подростковый юмор переходит все границы, превращаясь в грандиозные скандалы.

Шутники попались: ТОП-10 самых эпичных и шокирующих выходок школьников, облетевших весь мир

Школьный класс с партами и доской. Фото: Pixabay

Вот 10 самых эпичных и шокирующих школьных розыгрышей, которые вошли в историю:

Необычные домашние питомцы — группа находчивых учеников выпустила в коридоры школы трио свиней, предварительно пронумеровав их маркером как "1", "2" и "4". Администрация потратила часы на поиски несуществующей третьей свиньи.

Масштабное вторжение — несколько старшеклассников умудрились запустить внутрь здания учебного заведения 72 000 насекомых, парализовав учебный процесс на целый день.

Плавательный бассейн во дворе — предприимчивые подростки превратили внутренний двор школы в настоящий бассейн, заблокировав сливы и заполнив пространство водой.

Автомобиль на крыше — группа учеников смогла разобрать машину на детали, перетащить их на крышу школы и собрать автомобиль заново прямо над главным входом.

Безумная распродажа — шутники выставили здание собственной школы на продажу на популярном онлайн-аукционе, указав символическую цену и реальный адрес дирекции.

Стена из коробок — ученики забаррикадировали кабинет директора тысячами картонных коробок из-под пиццы, выстроив плотную стену от пола до потолка.

Атака будильниками — пранкеры спрятали по всему периметру школы десятки будильников, запрограммировав их на звонок с разницей в пару минут в течение всего учебного дня.

Праздник в туалете — подростки полностью переоборудовали школьную уборную под элитную зону отдыха, установив туда ковры, торшеры и журнальные столики.

Забег цыплят — в здание выпустили несколько сотен цыплят, которым предварительно присвоили порядковые номера, из-за чего охрана долго не могла поймать последнюю птицу.

Плавательный сюрприз — ученики запустили живых золотых рыбок в фонтан и декоративные емкости с водой внутри вестибюля, удивив всю школу ранним утром.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про 10 знаменитостей, чьи роковые решения привели к трагедии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/news/72000-ladybugs-released-in-maryland-high-school-prank-charges-ensue/
Теги:

Новости

Все новости