Шутники попались: ТОП-10 самых эпичных и шокирующих выходок школьников, облетевших весь мир

Школьные годы запоминаются не только уроками и экзаменами, но и дерзкими выходками учеников. Иногда подростковый юмор переходит все границы, превращаясь в грандиозные скандалы.

Школьный класс с партами и доской. Фото: Pixabay

Вот 10 самых эпичных и шокирующих школьных розыгрышей, которые вошли в историю:

Необычные домашние питомцы — группа находчивых учеников выпустила в коридоры школы трио свиней, предварительно пронумеровав их маркером как "1", "2" и "4". Администрация потратила часы на поиски несуществующей третьей свиньи.

Масштабное вторжение — несколько старшеклассников умудрились запустить внутрь здания учебного заведения 72 000 насекомых, парализовав учебный процесс на целый день.

Плавательный бассейн во дворе — предприимчивые подростки превратили внутренний двор школы в настоящий бассейн, заблокировав сливы и заполнив пространство водой.

Автомобиль на крыше — группа учеников смогла разобрать машину на детали, перетащить их на крышу школы и собрать автомобиль заново прямо над главным входом.

Безумная распродажа — шутники выставили здание собственной школы на продажу на популярном онлайн-аукционе, указав символическую цену и реальный адрес дирекции.

Стена из коробок — ученики забаррикадировали кабинет директора тысячами картонных коробок из-под пиццы, выстроив плотную стену от пола до потолка.

Атака будильниками — пранкеры спрятали по всему периметру школы десятки будильников, запрограммировав их на звонок с разницей в пару минут в течение всего учебного дня.

Праздник в туалете — подростки полностью переоборудовали школьную уборную под элитную зону отдыха, установив туда ковры, торшеры и журнальные столики.

Забег цыплят — в здание выпустили несколько сотен цыплят, которым предварительно присвоили порядковые номера, из-за чего охрана долго не могла поймать последнюю птицу.

Плавательный сюрприз — ученики запустили живых золотых рыбок в фонтан и декоративные емкости с водой внутри вестибюля, удивив всю школу ранним утром.

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