Жартівники знайшлися: ТОП-10 найепічніших і найбільш шокуючих витівок школярів, що облетіли весь світ

Рубрики
МЕНЮ
Сергій Кречмаровський
Шкільні роки запам'ятовуються не лише уроками та іспитами, а й зухвалими витівками учнів. Іноді підлітковий гумор переходить усі межі, перетворюючись на грандіозні скандали.
Шкільний клас із партами та дошкою. Фото: Pixabay
Ось 10 найепічніших і найбільш приголомшливих шкільних розіграшів, які увійшли в історію:
Незвичайні домашні вихованці — група винахідливих учнів випустила в коридори школи тріо свиней, попередньо пронумерувавши їх маркером як "1", "2" та "4". Адміністрація витратила години на пошуки неіснуючої третьої свині.
Масштабне вторгнення — кілька старшокласників примудрилися запустити в середину будівлі навчального закладу 72 000 комах, паралізувавши навчальний процес на цілий день.
Плавальний басейн у дворі — підприємливі підлітки перетворили внутрішній двір школи на справжній басейн, заблокувавши стоки та заповнивши простір водою.
Автомобіль на даху — група учнів змогла розібрати машину на деталі, перетягнути їх на дах школи та зібрати автомобіль наново прямо над головним входом.
Шалений розпродаж — жартівники виставили будівлю власної школи на продаж на популярному онлайн-аукціоні, вказавши символічну ціну та реальну адресу дирекції.
Стіна з коробок — учні забарикадували кабінет директора тисячами картонних коробок з-під піци, збудувавши щільну стіну від підлоги до стелі.
Атака будильниками — пранкери сховали по всьому периметру школи десятки будильників, запрограмувавши їх на дзвінок із різницею у кілька хвилин протягом усього навчального дня.
Свято у туалеті — підлітки повністю переобладнали шкільну вбиральню під елітну зону відпочинку, встановивши туди килими, торшери та журнальні столики.
Забіг курчат — у будівлю випустили кілька сотень курчат, яким попередньо присвоїли порядкові номери, через що охорона довго не могла спіймати останніх птахів.
Плавальний сюрприз — учні запустили живих золотих рибок у фонтан та декоративні місткості з водою всередині вестибюля, здивувавши всю школу рано-вранці.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 знаменитостей, чиї фатальні рішення призвели до трагедії.