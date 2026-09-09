Жартівники знайшлися: ТОП-10 найепічніших і найбільш шокуючих витівок школярів, що облетіли весь світ

Шкільні роки запам'ятовуються не лише уроками та іспитами, а й зухвалими витівками учнів. Іноді підлітковий гумор переходить усі межі, перетворюючись на грандіозні скандали.

Шкільний клас із партами та дошкою. Фото: Pixabay

Ось 10 найепічніших і найбільш приголомшливих шкільних розіграшів, які увійшли в історію:

Незвичайні домашні вихованці — група винахідливих учнів випустила в коридори школи тріо свиней, попередньо пронумерувавши їх маркером як "1", "2" та "4". Адміністрація витратила години на пошуки неіснуючої третьої свині.

Масштабне вторгнення — кілька старшокласників примудрилися запустити в середину будівлі навчального закладу 72 000 комах, паралізувавши навчальний процес на цілий день.

Плавальний басейн у дворі — підприємливі підлітки перетворили внутрішній двір школи на справжній басейн, заблокувавши стоки та заповнивши простір водою.

Автомобіль на даху — група учнів змогла розібрати машину на деталі, перетягнути їх на дах школи та зібрати автомобіль наново прямо над головним входом.

Шалений розпродаж — жартівники виставили будівлю власної школи на продаж на популярному онлайн-аукціоні, вказавши символічну ціну та реальну адресу дирекції.

Стіна з коробок — учні забарикадували кабінет директора тисячами картонних коробок з-під піци, збудувавши щільну стіну від підлоги до стелі.

Атака будильниками — пранкери сховали по всьому периметру школи десятки будильників, запрограмувавши їх на дзвінок із різницею у кілька хвилин протягом усього навчального дня.

Свято у туалеті — підлітки повністю переобладнали шкільну вбиральню під елітну зону відпочинку, встановивши туди килими, торшери та журнальні столики.

Забіг курчат — у будівлю випустили кілька сотень курчат, яким попередньо присвоїли порядкові номери, через що охорона довго не могла спіймати останніх птахів.

Плавальний сюрприз — учні запустили живих золотих рибок у фонтан та декоративні місткості з водою всередині вестибюля, здивувавши всю школу рано-вранці.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 знаменитостей, чиї фатальні рішення призвели до трагедії.