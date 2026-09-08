Они сами приблизили свой конец: 10 знаменитостей, чьи роковые решения привели к трагедии

История знает немало примеров, когда талант и слава оказывались бессильны перед лицом фатальной случайности или цепочки неверных шагов.

Майкл Джексон, 1988 год. Фото: Zoran Veselinovic / Wikimedia Commons

Вот 10 известных людей, чьи поступки и обстоятельства привели к трагическому финалу:

Пол Уокер — звезда "Форсажа" погиб в автокатастрофе, когда автомобиль под управлением его друга на высокой скорости потерял сцепление с дорогой из-за изношенной резины и превышения скорости.

Алия — популярная R&B-певица погибла в авиакатастрофе на Багамах из-за серьезного перегруза самолета и нарушения центровки багажа.

Стив Ирвин — знаменитый натуралист погиб во время подводных съемок, когда крупный скат-хвостокол нанес ему смертельный удар шипом в область груди.

Майкл Джексон — король поп-музыки умер из-за острой интоксикации пропофолом, который его личный врач Конрад Мюррей вводил без надлежащего медицинского оборудования и мониторинга.

Курт Кобейн — незадолго до трагедии лидер Nirvana самовольно покинул реабилитационный центр, после чего был найден мертвым в своем доме в Сиэтле.

Кит Мун — легендарный барабанщик The Who скончался из-за передозировки клометиазола — препарата, назначенного для борьбы с алкогольной зависимостью.

Боб Марли — отказался от ампутации пальца после обнаружения меланомы, выбрав альтернативное лечение, после чего рак дал метастазы по всему организму.

Айседора Дункан — великая танцовщица трагически погибла, когда ее длинный шелковый шарф на ходу зацепился за колеса спортивного автомобиля.

Джон Денвер — известный музыкант погиб во время пилотирования экспериментального самолета, потеряв управление при попытке переключить топливный кран.

Гарри Гудини — легендарный иллюзионист скончался от перитонита после разрыва аппендикса, проигнорировав резкое ухудшение самочувствия после ударов в живот.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как поляк искал запчасти на свалке, а нашёл артефакт возрастом 1800 лет с человеческими костями.