"Слон спас человека во время наводнения": видео разошлось по сети, но правда оказалась неожиданной

Видео в социальной сети X от пользователя @TonyGunk123, на котором слон якобы спасает человека из мощного потока воды, стремительно набирает популярность в соцсетях. Пользователи решили, что невероятный эпизод произошёл во время разрушительного наводнения в Непале. Но у этой истории обнаружилась неожиданная деталь.

Cлон спасает человека. Фото: публикация @TonyGunk123 на X

Ролик появился раньше наводнения

Фактчекеры выяснили, что видео было опубликовано ещё 9 августа 2026 года. Это произошло задолго до наводнения в Непале, которое случилось 26 августа. Таким образом, утверждение о том, что слон спас человека во время этого стихийного бедствия, не соответствует действительности.

Более того, специалисты обратили внимание на странности самого изображения. Некоторые детали на кадрах выглядят неестественно: особенно это заметно в области воды, человека и слона. Подобные визуальные особенности могут указывать на использование генеративного искусственного интеллекта.

Cнимок экрана: FauxLens. Фото: sochfactcheck.com

При этом эксперты не смогли независимо установить место съёмки и подтвердить, что показанное спасение действительно происходило. Поэтому наиболее корректно говорить, что вирусный ролик ложно связывают с наводнением в Непале, а его происхождение остаётся неподтверждённым.

Почему видео приняли за настоящее

Эмоциональная сцена выглядит правдоподобно, а публикации появились на фоне реальной трагедии. Из-за этого пользователи массово делились роликом, не проверяя дату его первоначального появления.

История стала ещё одним примером того, как старые или искусственно созданные кадры могут быстро превратиться в "свидетельство" события, которого на самом деле не было.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как поляк искал запчасти на свалке, а нашёл артефакт возрастом 1800 лет с человеческими костями.