Искал запчасти на свалке, а нашёл артефакт возрастом 1800 лет с человеческими костями

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Сергій Кречмаровський
Случайная находка на польской свалке оказалась частью древнего щита, который может рассказать о судьбе воина, жившего почти две тысячи лет назад.
Часть древнего щита / музей им. кс. Stanisława Staszica w Hrubieszowie/Facebook
Необычный предмет обнаружил житель Польши, который отправился на свалку в поисках деталей для автомобиля. Среди металлолома он заметил фрагмент, не похожий на обычный мусор. Позже выяснилось, что находка имеет археологическую ценность.
Исследователи установили, что металлическая деталь является частью умбона — центральной выпуклой части древнего щита. Артефакт датируют II веком нашей эры, то есть ему около 1800 лет.
Находка связана с культурой вандалов, которые в первые века нашей эры проживали на территориях Центральной и Восточной Европы. Учёные предполагают, что щит мог принадлежать воину, погибшему во время вооружённого конфликта.
Особенно необычным открытие делает состояние предмета. Вместе с фрагментами щита исследователи обнаружили обгоревшие человеческие кости. Это может свидетельствовать о том, что воин погиб в результате сражения, после чего его тело и оружие подверглись воздействию огня.
Учёным ещё предстоит установить точные обстоятельства гибели человека и происхождение артефакта. Исследование подобных находок позволяет лучше понять военную культуру и погребальные обычаи народов, населявших регион почти две тысячи лет назад.
История находки примечательна ещё и тем, насколько случайно артефакт удалось обнаружить. Предмет, который мог оказаться навсегда потерянным среди металлолома, в итоге стал важной частью археологического исследования.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про сенсационное захоронение родственника Мидаса.