Искал запчасти на свалке, а нашёл артефакт возрастом 1800 лет с человеческими костями

Случайная находка на польской свалке оказалась частью древнего щита, который может рассказать о судьбе воина, жившего почти две тысячи лет назад.

Часть древнего щита / музей им. кс. Stanisława Staszica w Hrubieszowie/Facebook

Необычный предмет обнаружил житель Польши, который отправился на свалку в поисках деталей для автомобиля. Среди металлолома он заметил фрагмент, не похожий на обычный мусор. Позже выяснилось, что находка имеет археологическую ценность.

Щит древнего воина

Исследователи установили, что металлическая деталь является частью умбона — центральной выпуклой части древнего щита. Артефакт датируют II веком нашей эры, то есть ему около 1800 лет.

Находка связана с культурой вандалов, которые в первые века нашей эры проживали на территориях Центральной и Восточной Европы. Учёные предполагают, что щит мог принадлежать воину, погибшему во время вооружённого конфликта.

Особенно необычным открытие делает состояние предмета. Вместе с фрагментами щита исследователи обнаружили обгоревшие человеческие кости. Это может свидетельствовать о том, что воин погиб в результате сражения, после чего его тело и оружие подверглись воздействию огня.

Учёным ещё предстоит установить точные обстоятельства гибели человека и происхождение артефакта. Исследование подобных находок позволяет лучше понять военную культуру и погребальные обычаи народов, населявших регион почти две тысячи лет назад.

История находки примечательна ещё и тем, насколько случайно артефакт удалось обнаружить. Предмет, который мог оказаться навсегда потерянным среди металлолома, в итоге стал важной частью археологического исследования.

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