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Шукав запчастини на звалищі, а знайшов артефакт віком 1800 років із людськими кістками

Житель Польщі шукав деталі для автомобіля, але виявив фрагмент стародавнього щита, поряд із яким знаходилися обгорілі людські кістки.

6 вересня 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Випадкова знахідка на польському сміттєзвалищі виявилася частиною стародавнього щита, що може розповісти про долю воїна, який жив майже дві тисячі років тому.

Шукав запчастини на звалищі, а знайшов артефакт віком 1800 років із людськими кістками

Частина стародавнього щита / музей ім. кс. Stanisława Staszica w Hrubieszowie/Facebook

Незвичайний предмет виявив мешканець Польщі, який вирушив на звалище в пошуках деталей для автомобіля. Серед металобрухту він помітив фрагмент, не схожий на звичайне сміття. Пізніше з'ясувалося, що знахідка має археологічну цінність.

Щит стародавнього воїна

Дослідники встановили, що металева деталь є частиною умбона – центральної опуклої частини стародавнього щита. Артефакт датують ІІ століттям нашої ери, тобто йому близько 1800 років.

Знахідка пов'язана з культурою вандалів, які в перші століття нашої ери проживали на теренах Центральної та Східної Європи. Вчені припускають, що щит міг належати воїну, який загинув під час збройного конфлікту.

Особливо незвичайним відкриття робить стан предмета. Разом із фрагментами щита дослідники виявили обгорілі людські кістки. Це може свідчити про те, що воїн загинув у результаті битви, після чого його тіло та зброя зазнали впливу вогню.

Вченим ще належить встановити точні обставини загибелі людини та походження артефакту. Дослідження подібних знахідок дозволяє краще зрозуміти військову культуру та похоронні звичаї народів, які населяли регіон майже дві тисячі років тому.

Історія знахідки примітна ще й тим, як випадково артефакт вдалося виявити. Предмет, який міг бути назавжди втраченим серед металобрухту, у результаті став важливою частиною археологічного дослідження.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про сенсаційне поховання родича Мідаса.



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