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Громкое открытие: найдено сенсационное захоронение родственника Мидаса

Археологи провели масштабные исследования и установили, что обнаруженные в древнем кургане останки с высокой вероятностью принадлежат близкому родственнику легендарного царя Мидаса.

14 августа 2026, 15:01
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Сергій Кречмаровський

История о царе Мидасе, который силой своего прикосновения превращал всё в золото, столетиями считалась только красивейшим древнегреческим мифом. Однако современная археология ещё раз доказывает, что за легендами стоят реальные исторические фигуры. Новые исследования учёных пролили свет на сенсационное погребение, принадлежащее близкому родственнику знаменитого правителя.

Громкое открытие: найдено сенсационное захоронение родственника Мидаса

Золотые монеты и слиток. Автор фото: Soofia Tailor / Pixabay.

Грандиозный курган и деревянная гробница

Исследователи провели детальный анализ материалов из гигантского древнего кургана, который является одним из старейших сохранившихся деревянных сооружений в мире. Внутри монументальной насыпи археологи обнаружили хорошо сохранившуюся погребальную камеру, выполненную из массивных брёвен сосны и можжевельника.

Богатство украшения и характер найденных артефактов сразу указали на то, что здесь покоится лицо высшего королевского статуса. Рядом с останками была найдена роскошная банкетная посуда, бронзовые чаши и элементы изысканной мебели.

Громкое открытие: найдено сенсационное захоронение родственника Мидаса - фото 2

Вход в древний курган Гордиона (Tumulus MM). Автор фото: Dick Osseman / Wikimedia Commons

Генетический след легендарной династии

Главной сенсацией стали последние детали антропологического и радиоуглеродного анализа. Учёные установили, что мужчина, похороненный в гробнице, умер в почтенном возрасте (около 60–70 лет). Датировка показывает, что захоронение произошло как раз в период расцвета древнего царства.

По данным исследователей, анатомические особенности и временные рамки свидетельствуют о том, что найденный правитель с высокой вероятностью является отцом или прямым предшественником самого царя Мидаса. Это открытие дает учёным уникальную возможность воссоздать реальный быт, рацион и ритуалы фригийской элиты.

Что было на золотом пиру

Благодаря химическому анализу органических остатков на дне бронзовых сосудов, учёным удалось даже воспроизвести меню поминального пира. Оказалось, что гостей угощали тушёным мясом ягнёнка и особым хмельным напитком, сочетавшим в себе вино, ячменное пиво и медовуху.

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Источник: https://allthatsinteresting.com/turkey-gordias-tumulus
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