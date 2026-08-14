Гучне відкриття: знайдено сенсаційне поховання родича Мідаса

Історія про царя Мідаса, який силою свого дотику перетворював усе на золото, століттями вважалася лише красивим давньогрецьким міфом. Проте сучасна археологія вкотре доводить, що за легендами стоять реальні історичні постаті. Нові дослідження вчених пролили світло на сенсаційне поховання, яке належить близькому родичу знаменитого правителя.

Золоті монети та злиток. Автор фото: Soofia Tailor / Pixabay.

Грандіозний курган та дерев’яна гробниця

Дослідники провели детальний аналіз матеріалів із велетенського стародавнього кургану, який є однією з найстаріших збережених дерев'яних споруд у світі. Усередині монументального насипу археологи виявили добре збережену поховальну камеру, виконану з масивних колод сосни та ялівцю.

Багатство оздоблення та характер знайдених артефактів одразу вказали на те, що тут спочиває особа найвищого королівського статусу. Поруч із останками було знайдено розкішний бенкетний посуд, бронзові чаші та елементи вишуканих меблів.

Вхід до стародавнього кургану Гордіона (Tumulus MM). Автор фото: Dick Osseman / Wikimedia Commons

Генетичний слід легендарної династії

Головною сенсацією стали останні деталі антропологічного та радіовуглецевого аналізу. Вчені встановили, що чоловік, похований у гробниці, помер у поважному віці (близько 60–70 років). Датування показує, що поховання відбулося якраз у період розквіту стародавнього царства.

За даними дослідників, анатомічні особливості та часові рамки свідчать про те, що знайдений правитель із високою ймовірністю є батьком або прямим попередником самого царя Мідаса. Це відкриття дає науковцям унікальну змогу відтворити реальний побут, раціон та ритуали фригійської еліти.

Що було на золотому бенкеті

Завдяки хімічному аналізу органічних залишків на дні бронзових посудин науковцям вдалося навіть відтворити меню поминального бенкету. Виявилося, що гостей частували тушкованим м'ясом ягняти та особливим хмільним напоєм, який поєднував у собі вино, ячмінне пиво та медовуху.

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