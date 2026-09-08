"Слон урятував людину під час повені": відео розійшлося мережею, але правда виявилася несподіваною

Відео в соціальній мережі X від користувача @TonyGunk123, на якому слон нібито рятує людину з потужного потоку води, стрімко набирає популярності в соцмережах. Користувачі вирішили, що неймовірний епізод стався під час руйнівної повені в Непалі. Але в цій історії з'явилася несподівана деталь.

Слон рятує людину. Фото: публікація @TonyGunk123 на X

Ролик з'явився раніше за повінь

Фактчекери з'ясували, що відео було опубліковано ще 9 серпня 2026 року. Це сталося задовго до повені в Непалі, яка розпочалася 26 серпня. Таким чином, твердження про те, що слон урятував людину під час цього стихійного лиха, не відповідає дійсності.

Щобільше, фахівці звернули увагу на дивність самого зображення. Деякі деталі на кадрах виглядають неприродно: особливо це помітно в області води, людини та слона. Подібні візуальні особливості можуть вказувати на використання генеративного штучного інтелекту.

Знімок екрана: FauxLens. Фото: sochfactcheck.com

При цьому експерти не змогли незалежно встановити місце зйомки та підтвердити, що показаний порятунок справді відбувався. Тому найбільш коректно говорити, що вірусний ролик помилково пов'язують із повінню в Непалі, а його походження залишається непідтвердженим.

Чому відео сприйняли як справжнє

Емоційна сцена виглядає правдоподібною, а публікації з'явилися на тлі реальної трагедії. Тому користувачі масово ділилися роликом, не перевіряючи дату його початкової появи.

Історія стала ще одним прикладом того, як старі чи штучно створені кадри можуть швидко перетворитися на "свідчення" події, якої насправді не було.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як поляк шукав запчастини на звалищі, а знайшов артефакт віком 1800 років із людськими кістками.