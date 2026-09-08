Вони самі наблизили свій кінець: 10 знаменитостей, чиї фатальні рішення призвели до трагедії

Історія знає чимало прикладів, коли талант і слава виявлялися безсилими перед фатальною випадковістю чи ланцюжком невірних кроків.

Майкл Джексон, 1988 рік. Фото: Zoran Veselinovic / Wikimedia Commons

Ось 10 відомих людей, чиї вчинки та обставини призвели до трагічного фіналу:

Пол Вокер — зірка "Форсажу" загинув в автокатастрофі, коли автомобіль під керуванням його друга на високій швидкості втратив зчеплення з дорогою через зношену гуму і перевищення швидкості.

Алія — популярна R&B-співачка загинула в авіакатастрофі на Багамах через серйозне перевантаження літака та порушення центрування багажу.

Стів Ірвін — знаменитий натураліст загинув під час підводних зйомок, коли великий скат-хвостокол завдав йому смертельного удару шипом в груди.

Майкл Джексон — король попмузики помер через гостру інтоксикацію пропофолом, який його особистий лікар Конрад Мюррей вводив без належного медичного обладнання та моніторингу.

Курт Кобейн — незадовго до трагедії лідер Nirvana самовільно залишив реабілітаційний центр, після чого його знайшли мертвим у своєму будинку в Сіетлі.

Кіт Мун — легендарний барабанщик The Who помер через передозування клометіазолу — препарату, призначеного для боротьби з алкогольною залежністю.

Боб Марлі — відмовився від ампутації пальця після виявлення меланоми, обравши альтернативне лікування, після чого рак дав метастази по всьому організму.

Айседора Дункан — велика танцівниця трагічно загинула, коли її довгий шовковий шарф на ходу зачепився за колеса спортивного автомобіля.

Джон Денвер — відомий музикант загинув під час пілотування експериментального літака, втративши керування під час спроби перемкнути паливний кран.

Гаррі Гудіні — легендарний ілюзіоніст помер від перитоніту після розриву апендикса, проігнорувавши різке погіршення самопочуття після ударів у живіт.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як поляк шукав запчастини на звалищі, а знайшов артефакт віком 1800 років із людськими кістками.