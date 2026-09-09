"Мисс Вселенная" - ТОП-5 скандалов: конкурс красоты, который не раз оказывался в центре скандала

Конкурс "Мисс Вселенная" известен не только роскошными нарядами и коронациями. За десятилетия его история пополнилась громкими конфликтами, неожиданными решениями и спорными ситуациями.

Роскошная бриллиантовая корона Miss Universe. Фото: ИИ

Ошибка Стива Харви. В 2015 году ведущий Стив Харви допустил одну из самых известных ошибок в истории конкурса. Он объявил победительницей представительницу Колумбии Ариадну Гутьеррес, хотя корона предназначалась Пиа Вурцбах из Филиппин. Через несколько минут Харви признал ошибку, и корону передали настоящей победительнице.

Скандал вокруг Трампа. В 2015 году конкурс оказался втянут в политический конфликт после резонансных высказываний Дональда Трампа о мексиканских мигрантах. NBC и Univision прекратили сотрудничество с конкурсами, связанными с Трампом. В сентябре того же года он продал Miss Universe Organization компании WME/IMG.

Дженна Талакова и изменение правил. В 2012 году канадку Дженну Талакову первоначально исключили из конкурса Miss Universe Canada после того, как стало известно, что она трансгендерная женщина. После разгоревшегося спора ей разрешили участвовать. Вскоре Miss Universe Organization объявила, что с 2013 года трансгендерные женщины смогут участвовать в конкурсах организации.

Конфликт Фатимы Бош. В 2025 году конкурс оказался в центре нового скандала. Организатор тайского этапа Наваат Итсарагрисил публично раскритиковал представительницу Мексики Фатиму Бош из-за участия в рекламных мероприятиях. После конфликта несколько конкурсанток вышли из зала в знак поддержки Бош. Позже она стала победительницей "Мисс Вселенная".

Спор вокруг отбора финалисток. Перед финалом 2025 года член жюри Омар Харфуш покинул конкурс и заявил, что неофициальная группа якобы заранее выбирала ТОП-30 участниц. Организация "Мисс Вселенная" эти обвинения отвергла. Поэтому речь идёт именно о заявлениях бывшего судьи, а не о доказанном факте фальсификации результатов.

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