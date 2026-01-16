logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Мінветеранів перевірить скандальні «бронювання на кладовищі»: Калмикова зробила заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Мінветеранів перевірить скандальні «бронювання на кладовищі»: Калмикова зробила заяву

Народні депутати запитали міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову про дивні бронювання на Національному військовому меморіальному кладовищі

16 січня 2026, 18:34
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Міністерство у справах ветеранів України перевірить можливі факти "дивних" бронювань від мобілізації у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище". 

Мінветеранів перевірить скандальні «бронювання на кладовищі»: Калмикова зробила заяву

Міністр Наталія Калмикова. Фото: з відкритих джерел

Про це на засіданні парламенту сказала міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова. 

За її словами, щодо цього питання міністерство розпочало службове розслідування. 

"Для того, щоб виявити, якщо є, такі факти — недотримання законодавства в сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану", — сказала Калмикова. 

Глава міністерства підтвердила, що працевлаштування і бронювання співробітників ДУ "НВМК" здійснюється дирекцією цієї держустанови.

"За результатами розслідування будемо застосовувати відповідні заходи", — додала Калмикова.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", ведучі YouTube-каналу "Ісландия" Володимир Петров і Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації, оформивши працевлаштування як "солдати-діловоди". Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи наявні у нього дані.

За його словами, Володимир Петров отримав бронь через Національне військово-меморіальне кладовище, де він нібито працює на повну ставку та отримує заробітну плату з державного бюджету. Термін дії цієї броні спливає 21 січня. При цьому, як зазначає депутат, формально це означає, що робота в держустанові має бути основною, однак Петров паралельно активно займається блогерством і веде YouTube-канал.

Сергій Іванов, за даними Железняка, має бронь до червня 2026 року. Її йому надала приватна компанія "Стартрек Індастрис", яка регулярно виграє тендери державних енергетичних підприємств. Як і у випадку з Петровим, Іванов формально працевлаштований, але водночас продовжує регулярно вести стрими та брати участь у медійній діяльності.



