Минветеранов проверит скандальные «бронирования на кладбище»: Калмыкова сделала заявление

Министерство по делам ветеранов Украины проверит возможные факты "странных" бронирований от мобилизации в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище".

Министр Наталья Калмыкова. Фото: из открытых источников

Об этом на заседании парламента сказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

По ее словам, по этому вопросу министерство начало служебное расследование.

"Для того чтобы выявить, если есть, такие факты — несоблюдение законодательства в сфере бронирования во время мобилизации и военного положения", — сказала Калмыкова.

Глава министерства подтвердила, что трудоустройство и бронирование сотрудников ГУ "НВМК" осуществляется дирекцией этого госучреждения.

"По результатам расследования будем применять соответствующие меры", – добавила Калмыкова.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", ведущие YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации, оформив трудоустройство как "солдаты-деловоды". Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя имеющиеся у него данные.

По его словам Владимир Петров получил бронь через Национальное военно-мемориальное кладбище, где он якобы работает на полную ставку и получает заработную плату из государственного бюджета. Срок действия этой брони истекает 21 января. При этом, как отмечает депутат, формально это означает, что работа в госучреждении должна быть основная, однако Петров параллельно активно занимается блоггерством и ведет YouTube-канал.

Сергей Иванов, по данным Железняка, имеет бронь до июня 2026 года. Ее ему предоставила частная компания "Стартрек Индастрис", регулярно выигрывающая тендеры государственных энергетических предприятий. Как и в случае с Петровым, Иванов формально трудоустроен, но одновременно продолжает регулярно вести стрим и участвовать в медийной деятельности.