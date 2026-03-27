logo_ukra

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Михайла Поплавського спіймали: скандал в університеті
commentss НОВИНИ Всі новини

Михайла Поплавського спіймали: скандал в університеті

У Київському університеті культури викрили схему ймовірної розтрати бюджетних коштів — серед фігурантів називають Михайла Поплавського

27 березня 2026, 13:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Київському університеті культури правоохоронці викрили ймовірну схему розтрати бюджетних коштів, до якої, за даними слідства, могли бути причетні посадовці вишу та представники Міністерства освіти і науки.

Схема по розтраті бюджетних коштів в КУК

Як повідомляють джерела, йдеться про можливе штучне завищення кількості студентів і штатних працівників. Це дозволяло отримувати більше фінансування з державного бюджету.

За попередніми оцінками, обсяг коштів, про які йдеться, становить близько 760 мільйонів гривень за період 2022–2023 років.

За інформацією ЗМІ, серед фігурантів справи фігурує Михайло Поплавський.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків. Під час слідчих дій вилучили техніку, документи та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронні органи встановлюють усіх причетних осіб та обставини можливих порушень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що вперше в історії Національної гвардії України звання Героя України отримала жінка. Нагороду присвоїли кулеметниці Олександрі Давиденко  з позивним "Вирва".
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, напередодні професійного свята державні нагороди отримали понад 17 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України. Із них 114 гвардійців були відзначені найвищим державним званням — Героя України. Серед них — і Олександра Давиденко. Відомо, що до початку військової служби вона працювала журналісткою на радіо та телебаченні. До лав Національної гвардії долучилася у 2020 році.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/RBC_ua_news/186346
Теги:

Новини

Всі новини