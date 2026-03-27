Михайла Поплавського спіймали: скандал в університеті

У Київському університеті культури правоохоронці викрили ймовірну схему розтрати бюджетних коштів, до якої, за даними слідства, могли бути причетні посадовці вишу та представники Міністерства освіти і науки.

Як повідомляють джерела, йдеться про можливе штучне завищення кількості студентів і штатних працівників. Це дозволяло отримувати більше фінансування з державного бюджету.

За попередніми оцінками, обсяг коштів, про які йдеться, становить близько 760 мільйонів гривень за період 2022–2023 років.

За інформацією ЗМІ, серед фігурантів справи фігурує Михайло Поплавський.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків. Під час слідчих дій вилучили техніку, документи та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронні органи встановлюють усіх причетних осіб та обставини можливих порушень.

